Mascara : Sept sites de quarantaine désignés

La Direction de la santé et de la population de la wilaya de Mascara a désigné sept sites de quarantaine, dotés de divers équipements et mesures pour assurer la prise en charge sanitaire des cas suspects infectés au Coronavirus, a-t-on appris hier du directeur local chargé du secteur.

Le Dr Ameri Mohamed a indiqué que ces espaces sont destinés a la mise en quarantaine des cas pouvant être enregistrés à tout moment. Ces sites offrent une capacité de 65 lits, pouvant être augmentée à 100 lits en cas de nécessité. Par ailleurs, la direction du secteur a consacré un service de référence spécialisée à l'hôpital Issad-Khaled de Mascara, disposant de 15 lits. Il est supervisé par un médecin spécialiste en épidémiologie et coordonne, en même temps, avec d'autres centres de quarantaine, ouverts dans les hôpitaux publics.

Dans le même contexte, un deuxième service de référence de 30 lits a été ouvert à l'hôpital de Sig, au nord de la wilaya. Un centre de santé au niveau des cinq autres établissements hospitaliers de la wilaya. La capacité de cette structure est de 4 lits extensible à 10 lits, a-t-on indiqué.

Par ailleurs, le wali de Mascara, Abdelkhalek Siouda, a présidé, dimanche, la cérémonie d’installation d'une cellule de crise au niveau de la wilaya, devant mettre en place un dispositif de prévention, de suivi et de lutte contre la propagation du Covid-19.