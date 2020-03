Bordj Bou-Arréridj : Désinfection des lieux publics

Dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj qui compte 5 cas suspects de coronavirus, une large opération de désinfection des lieux publics a été lancée par les services de l’APC qui ont utilisé des camions chargés de produits désinfectants pour traiter les lieux fréquentés par le public comme les arrêts de bus, les bureaux de poste et les guichets d’état civil.

Ils ont concentré leurs efforts sur la gare routière qui reçoit quotidiennement des milliers de citoyens.

Ces services assurent que l’opération sera permanente jusqu’à la disparition de la maladie.

L’APC qui a tenu une session extraordinaire consacrée à ce sujet a prévu en effet, un budget important pour l’acquisition du matériel nécessaire pour la désinfection des lieux qui peuvent servir de foyer à la maladie.

Le syndicat de pharmaciens (SNAPO) a de son côté lancé une campagne de solidarité avec les agents de nettoiement de la commune.

Cette campagne s’articule selon le président du syndicat au niveau local sur l’équipement gratuit de ces derniers des bavettes et gants nécessaires pour l’accomplissement de leur noble mission en plus des du produit hydro-alcoolique dont ils ont besoin.

Elle passe également à l’accompagnement de ces agents dans la collecte d’ordures pour leur donner des conseils pour s’acquitter de leur tâche de façon à ne pas attraper de maladies, a ajouté le représentant du SNAPO.

Ce dernier a lancé un appel dans ce cadre aux citoyens pour éviter la sortie des ordures de plusieurs jours dont le contenu pourrait se décomposer et provoquer des risques pour la santé publique.

Rappelons qu’une cellule de crise a été installée au niveau de la wilaya pour suivre l’évolution de la maladie. Cette cellule qui est présidée par le wali de la wilaya est composée de tous les intervenants dans la prévention et la prise en charge de la maladie comme la santé, le transport, la protection civile en plus des services de sécurité.

Notons aussi que les analyses de sang des 5 personnes suspectées qui sont toutes hospitalisées, ont été transmises à l’Institut Pasteur pour qu’elles soient étudiées. Aucun cas avéré n’a été enregistré par la wilaya. Il faut souligner par la même occasion, que la wilaya a gardé son animation habituelle en dépit de toutes ces actions. Le seul changement notable est la fermeture des structures d’enseignement qui a été observée scrupuleusement dans la wilaya. Les marchés qui sont des lieux publics par excellence étaient très fréquentés, les cafés aussi.

Mais le coronavirus n’était pas absent pour autant. Il était... sur toutes les bouches.

F. D.