Lutte contre le Coronavirus, Tizi Ouzou : La campagne de prévention s’intensifie

La direction du commerce de la wilaya de Tizi Ouzou a ordonné hier la fermeture temporaire des salles des fêtes, bains-maures, salles de jeux et l’annulation de toutes manifestations.

Pour sa part, la direction des transports a instruit les responsables de sociétés de transports de voyageurs, privées et publiques, de procéder à la désinfection de tous les bus. La direction du générale CHU Nédir-Mohamed a décidé d’interdire jusqu’à nouvel ordre les visites.

La 18e édition du Festival culturel national du film amazigh, initialement prévue en avril est reportée au dernier trimestre.

Même le délai du dépôt des textes du prix Mohia d’or de la meilleure dramaturgie en amazighte initialement prévu pour le 27 mars a été prolongé jusqu’au 15 octobre prochain.

Les activités sportives sont également suspendues à travers l’ensemble des salles de sports sur instruction des autorités compétentes. Dans ce même cadre, les restaurants et café maures de la wilaya ont été instruits de n’utiliser que des ustensiles en plastiques et en papier.

Les gérants de cafés et restaurants ont équipé leurs employés de gants et bavettes et ont mis à la disposition de leurs clients du savon liquide. A certains endroits, des fûts remplis d’eau, de savon liquide et papier essuie-tout sont mis à la disposition des passants par des citoyens.

Plusieurs citoyens ont exprimé leur volonté de s’associer comme volontaires à toutes les actions qui seront menées par les professionnels de la santé et de secours.

Médecins, journalistes et des personnalités sont mobilisés pour venir en aide à tous les intervenants dans la lutte contre la propagation de cette pandémie. La wilaya a enregistré trois cas confirmés et une dizaine de cas suspects.

Bel. Adrar