Oran : Un émigré et deux étrangers testés négatifs

Les services de communication du CHU d’Oran, ont annoncé, hier que les tests des prélèvements effectués sur trois cas suspects sont négatifs. Il s’agit d’un émigré, âgé de 79 ans, arrivé à Oran en provenance de France et deux ressortissants étrangers (un Français et un Espagnol). Ils ont souligné, par ailleurs, que les cas suspects avaient été placés en quarantaine en attendant les résultats des analyses.

Par ailleurs, intervenant, hier, sur les ondes de la radio locale, le directeur de la santé et de la population, Bouda Abdennacer, a indiqué qu'aucun cas confirmé de COVID-19 n’a été enregistré dans la wilaya, rassurant que toutes les dispositions ont été prises pour freiner sa propagation.

«Nous disons tout aux citoyens, nous ne cachons rien. L’absence de la transparence ouvre la voie à la rumeur et la désinformation, en particulier dans une situation de pandémie», a-t-il souligné.

Amel S.