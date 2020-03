Sétif : Installation d’une commission de prévention

Le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a procédé dimanche dernier à l’installation d’une cellule de suivi et de prévention.

Il a particulièrement insisté sur la nécessité de veiller au renforcement des actions et à la mobilisation de tous les moyens humains. Au cours de cette réunion, au siège de la wilaya, en présence des représentants de tous les services concernés, un exposé détaillé a été présenté par le directeur de la santé et de la population sur la situation dans la wilaya où aucun cas positif n’est enregistré.

Le wali a appelé à la mise en œuvre d’un programme de prévention, de sensibilisation et d’information axé sur la nécessité de procéder à une désinfection constante de toutes les institutions et administrations qui accueillent le public.

Il recommandera l’utilisation de la radio locale, ainsi que les réseaux sociaux et la mobilisation sur le terrain du mouvement associatif et de la société civile pour la distribution de flayers et autres éléments d’informations.

