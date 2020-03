Sidi Bel-Abbès : Un cas suspect en isolement

Une personne a été admise hier au CHU de Sidi Bel-Abbès pour suspicion de Coronavirus. Il s’agit, selon le communique de la direction de la santé, d’une étudiante âgée de 27 ans de retour de France après un séjour.

Elle a été gardée en isolement au service aménagé en la circonstance en attendant les résultats de prélèvements envoyés à l’Institut Pasteur d’Alger. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de la contamination et rechercher les personnes en contact avec la patiente. Il est à noter qu’une cellule de crise, présidée par le wali, a été installée pour suivre l’évolution de la situation et sensibiliser la population autour de la notion de prévention.

A. B.