Blida : Fermeture de certains commerces

Le chef du cabinet du wali de Blida, Ait Ahmed Tahar, a annoncé, hier, la constitution d’une commission en charge de la fermeture des commerces et métiers n’ayant pas un impact direct sur la vie des citoyens, dans le but de freiner la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans un point de presse consacré aux mesures prises pour faire face à ce virus, M. Ait Ahmed a déclaré que le wali a chargé le directeur du commerce, les chefs de daïras et les services de sécurité, en vue de la constitution d’une commission, qui a entamé depuis hier, «la fermeture des commerces n’ayant pas un impact direct sur la vie des citoyens, dans le but de freiner la propagation du coronavirus».

L’opération «ne concerne pas les commerces d’alimentation générale, et les petits marchés vendant les produits nécessaires aux citoyens», a-t-il ajouté.

«Cette mesure d’intérêt général englobe, également, la fermeture des cybercafés, les salles de fêtes, les hammams et les salles de sports, entre autres», a précisé le même responsable, signalant que les «commerçants d’habillement et cafés ne sont pas tenus de fermer, mais toute initiative de leur part, dans ce sens, serait la bienvenue», a-t-il assuré.

M. Ait Ahmed a, aussi, fait part de l’installation, sur instructions du Premier ministre, d’une cellule élargie (secteurs médical, administratif et sécuritaire) en charge de sensibiliser les citoyens sur les moyens de se prémunir de ce virus, outre la surveillance des nouveaux cas de contagion et leur prise en charge.

Il a, par ailleurs, lancé un appel aux citoyens pour «éviter la panique et l’affolement, en donnant de fausses informations sur l’état de la situation du coronavirus sur les réseaux sociaux». Le responsable a déploré, à cet effet, «la précipitation», des citoyens, durant ces 48h, sur l’achat de denrées alimentaires, de «peur de la mise de leur wilaya sous quarantaine, en dépit du fait que la situation est sous contrôle», a-t-il estimé. «Nous n’avons pas encore atteint l’étape de l’isolement, ni la 3e étape de l’épidémie, et la situation ne nécessite pas tout cet affolement», a-t-il soutenu, non sans souligner le rôle des masses médias dans la sensibilisation des citoyens dans ce sens, en les rassurant notamment.

Quant au Pr. Bouhamed Mohamed, chef du service de réanimation au CHU Frantz-Fanon, il a souligné l’impératif pour les citoyens de suivre les «consignes d’hygiène des mains préconisées par le ministère de la Santé, tout en évitant les contacts et regroupements, pour freiner la propagation de ce virus».

«Il est possible de se prémunir contre ce virus, en dépit de sa gravité», a-t-il assuré, soulignant l’importance des désinfectants (eau de javel entre autres) dans son affaiblissement, dans le cas d’une contagion. «Il suffit juste d’un changement dans notre comportement et d’un suivi rigoureux de bonnes habitudes d’hygiène», a-t-il insisté.

«L’Algérie n’a pas encore atteint un stade grave de la propagation de ce virus, mais nous avons initié des mesures préventives en perspective de toute urgence, comme l’affectation d’un service de confinement pour les cas suspects au niveau du CHU Frantz-Fanon, dans le but d’éviter d’atteindre l’étape d’isolement de toute la population», a expliqué le chef du service d’épidémiologie, le Pr. Bouamra Abderazzak.

Le professeur, a réitéré l’impératif respect des conditions d’hygiène préconisées par l’OMS, tant à la maison que dans la rue, et dans tout autre lieu. «La prévention est notre point fort», a-t-il insisté.