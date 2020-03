Le Covid-19 impose de nouvelles habitudes : Alger au temps du coronavirus

Sous un ciel brumeux, Alger se réveille en ce lundi 16 mars dans une ambiance plutôt placide qui tranche très manifestement avec l’atmosphère de brouhaha caractérisant ses ruelles et grands boulevards habituellement en proie à une circulation automobile encombrée, au son des klaxons ininterrompus et aux mouvements de piétons en tous sens. Hier, c’était un tout autre décor. La circulation était fluide, les cafés, d’habitude bondés, ne servent plus qu’une clientèle qui se compte sur les doigts d’une main. Alger change d’habitudes et sa population adopte un nouveau comportement préventif face à la pandémie du coronavirus. Le port de bavettes et de gants en plastique se généralise et pour ceux qui n’ont pas encore ces produits, du jour au lendemain devenus très prisés, on les voit se frotter les mains avec du gel hydroalcoolique. S’il est vrai que l’inquiétude s’empare des esprits, la prise de conscience de la collectivité est aussi évidente.

Les gens se rendent enfin compte qu’il est nécessaire d’adopter toutes ces pratiques élémentaires qui ont pour seul but de stopper, sinon de limiter autant que faire se peut les risques de contagion. «Je suis franchement très soulagé face à ce réveil quelque peu tardif», nous dit un citoyen abordé à la rue Ben M’hidi portant un masque chirurgical. «J’étais stupéfait, poursuit-il, de constater que les journées précédentes, on feignait encore d’ignorer le danger que représentait ce monstre microscopique qui a envahi la planète alors que dans d’autres pays, le simple fait de sortir dehors est vivement déconseillé». «Seules la prévention pourra nous sauver», tranchent deux jeunes filles qui venaient d’acquérir des gants en plastique à la pharmacie Chekroun, non loin de la Grande Poste qui connaît un rush. Hommes et femmes se bousculent en quête de gants et de masques. «Nous n’avons plus de bavettes chirurgicales, nous sommes en rupture de stock», informe la préposée. «Nous disposons en revanche des quantités suffisantes de gants en plastique, mais nous nous abstenons de les écouler en cartons. Nous préférons les vendre à l’unité pour faire bénéficier un plus grand nombre de citoyens», a-t-elle ajouté en précisant que le prix des gants à augmenté de 50%. De même, les superettes et les magasins d’alimentation générale sont pris d’assaut par les citoyens. «Face à l’évolution peu rassurante de la pandémie du coronavirus, il n’est pas exclu que dans peu de temps la meilleure des préventions sera de rester chez soi et de ne sortir qu’en cas d’urgence», nous dit une dame au sortir du supermarché Promy le panier plein à craquer de toutes sortes de produits. «Comme vous pouvez le constater, je viens de faire mon ravitaillement pour le reste de la semaine, et je peux vous assurer que c’est aussi le cas pour beaucoup de mes voisins», précise-t-elle. En marchant dans les rues d’Alger, l’on découvre aussi que la majorité des discussions traitent du Covid-19.

La pandémie est sur toutes les lèvres et chacun est à l’affût du moindre rebondissement et de la dernière information en rapport avec le coronavirus. Les cafétérias et salons de thé sont par ailleurs presque boudés par les clients. Farid, gérant du très réputé Milk bar fait part d’une baisse de 75% de sa clientèle. «Habituellement, en période de vacances scolaires, nous sommes débordés. Ce n’est plus le cas maintenant et nous essayons de nous adapter à cette nouvelle situation. Nous avons pris la décision de ne servir qu’à l’extérieur. Nous n’utilisons plus de tasses, remplacées par des gobelets jetables», explique-t-il. Hier, tous les cafés d’Alger-Centre ont été sommés de ranger leurs tables installées à l’extérieur, sous l’œil vigilant du P/APC Abdelhakim Bettache qui supervise l’opération. «Nous avons aussi procédé à la fermeture des salles de cinéma et de jardins publics», indique-t-il, ajoutant que ses services sont mobilisés pour le lavage régulier des places publiques. Cinq camions-citernes de 1.500 litres chacun sont réquisitionnés pour cette mission.

Karim Aoudia