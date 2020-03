Lutte contre le Coronavirus, Le médiateur de la République : Appel au sens de la responsabilité

Le médiateur de la République, Karim Younès, a lancé hier un appel au «sens de la responsabilité collective et individuelle» des Algériens pour venir à bout du nouveau coronavirus (covid-19), jugeant la mobilisation et la disponibilité totale de tous «indispensables».

«Plus que jamais nous faisons appel à votre sens de la responsabilité collective et individuelle, dans votre propre intérêt d'abord, dans l’intérêt de tous ensuite et enfin dans l’intérêt de notre pays», a-t-il indiqué dans un communiqué. Il a rappelé, dans ce contexte, que «l'Algérie, à l’instar de plusieurs pays dans le monde, fait face à une situation particulièrement préoccupante au plan sanitaire en raison de la propagation rapide du virus corona (COVID-19) dont les cas augmentent de jour en jour, ce qui a nécessité une mobilisation des pouvoirs publics, du secteur chargé de la santé notamment».

Devant cette situation alarmante, a-t-il poursuivi, «et pour endiguer cette pandémie, notre mobilisation à tous et notre disponibilité totale sont indispensables». Le médiateur de la République a estimé, par ailleurs, qu'il était «primordial de savoir raison garder, de ne pas céder à la panique, ce qui ne ferait que ralentir le processus de prise en charge par les organismes de santé publique». Selon Karim Younès, le combat contre le nouveau coronavirus «est devenu l’affaire de tous». «C'est ensemble et seulement tous ensemble, par une prise de conscience raisonnable et raisonnée et par le respect des instructions données que nous pourrons prétendre éradiquer cette pandémie», a-t-il plaidé.