Mouvement El-Bina : Préserver la santé publique

Le mouvement El-Bina a appelé, dimanche dans un communiqué, les associations de la société civile, les différentes forces nationales et les médias à mener une large campagne de sensibilisation et d'orientation en vue de prendre des mesures préventives contre le coronavirus. «Face à la situation que vit le monde à cause de la propagation de coronavirus, qualifié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) de pandémie, et face aux risques de sa propagation dans d'autres régions, nous appelons le peuple algérien à prendre les choses au sérieux en vue de préserver la santé publique et à prendre les précautions nécessaires pour freiner la propagation de cette pandémie», a précisé la même source.