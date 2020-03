Algérie Poste et Algérie Télécom : Les nouvelles technologies à la rescousse

Longtemps boudées par les séniors, les TIC s’avèrent aujourd’hui incontournables et même susceptibles d’aider à faire face à la propagation du coronavirus. Quid du mode opératoire ? À travers le recours aux nombreux services à distance offerts aux citoyens. Plusieurs entreprises soulignent, en ces temps de pandémie, l’importance de recourir aux nouvelles technologies, de manière à éviter au mieux tout contact humain et, par conséquence, tout risque de subir une éventuelle contagion in situ. Parmi les entreprises ayant mis en relief l’utilité des nouvelles technologies, figurent notamment Algérie Poste, Algérie Télécom et les banques. Algérie Télécom a, à titre d’exemple, rendu public hier un communiqué où il est particulièrement mis l’accent sur les services à distance mis à la disposition des clients. L’entreprise, «soucieuse de satisfaire les besoins de sa clientèle», a relevé qu’elle met «à leur disposition des services à distance, leur permettant de recharger leurs comptes internet et de payer leurs factures téléphoniques sans avoir à se déplacer, et ce pour éviter le risque de propagation du coronavirus».

Algérie Télécom a, ainsi, «pris plusieurs mesures qui permettent le paiement électronique, l'utilisation de l'application portable et du service clientèle 12, l'utilisation du site électronique www.algeritelecom.dz, des pages d'AT sur les réseaux sociaux, ainsi que tous les services à distance, à l'instar des prestations «IDOOMLY» et de la facture électronique». AT a tenu à réaffirmer son «souci permanent de satisfaire les besoins de ses clients et de répondre à leurs aspirations, appelant ces derniers à contacter le service clientèle en composant le numéro 12 pour plus d'informations». Le recours à l’alternative numérique a également été mis en relief par Algérie Poste qui, «afin d’éviter les risques de la propagation du coronavirus», invite sa clientèle à utiliser ses services financiers et monétique offerts à distance. Cette mesure, dont l’objectif est de «minimiser le contact physique entre les personnes, et d’éliminer tout risque de contamination», permet d’éviter le déplacement aux bureaux de poste. Dans ce cadre, Algérie Poste souligne qu’elle met à la disposition des clients, plusieurs services à travers l'application mobile «BaridiMob», les sites électroniques : E-ccp, BaridiWeb, les portails de paiement en ligne, etc. Parmi les opérations possibles, il y a lieu de noter la consultation du solde du compte, le relevé des opérations sur le compte CCP, les virements de compte à compte, ainsi que les opérations de demande, de renouvellement et de suivi de la carte EDDAHABIA, le paiement des différentes factures : (Électricité et gaz, Eaux, Téléphone fixe et internet d’Algérie Télécom... ), les recharges de crédit de téléphone mobile, les demandes de carnet de chèques et de retrait sans carte EDDAHBIA, et ce via l'application «Baridi Mob».

Soraya Guemmouri