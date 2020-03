Espaces de loisirs au centre commercial Ardis : fermeture immédiate

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a mis l'accent, hier, sur l'impératif de prendre toutes les mesures préventives dans les centres et espaces commerciaux contre la propagation du coronavirus, ordonnant la fermeture des espaces de loisirs au centre commercial Ardis à Alger.

Lors d'une visite inopinée à Ardis, le ministre s'est enquis de la disponibilité des produits de base et les opérations d'approvisionnement au niveau de cet espace commercial, et donné des orientations aux travailleurs pour prendre toutes les mesures préventives (les désinfectants et le port de gants, etc.) et respecter la distanciation entre les citoyens, a indiqué le ministère, dans une publication sur les réseaux sociaux.

À l'issue de sa visite, M. Rezig a ordonné la fermeture immédiate de tous les espaces de loisirs au centre commercial Ardis comme mesure préventive contre le danger d'expansion de cette pandémie.



Fermeture partielle des deux centres commerciaux Bab Ezzouar et El-Sania



Par ailleurs, l'entreprise des centres commerciaux algériens a annoncé, dans un communiqué, la fermeture du centre commercial Bab Ezzouar à Alger depuis hier jusqu'à nouvel ordre, ainsi que le centre commercial El-Sania, relevant de l'entreprise à Oran.

Dans son communiqué, l'entreprise a indiqué que cette décision intervient suite aux mesures prises par le ministère de l'Intérieur, ainsi qu'à l'appel lancé par la direction du commerce de la wilaya d'Alger à tous les commerçants activant dans les domaines des salles des fêtes, des bains maures, lieux de loisirs et de divertissement à l'arrêt immédiat de leurs activités dans le cadre des mesures préventives pour la lutte contre la propagation du coronavirus, et pour préserver la santé des citoyens.

Selon des explications obtenues par l'APS, la décision de fermeture des deux centres commerciaux est «partielle», et touchera les différentes activités commerciales (les magasins de vente de vêtements, d'électroménagers et des loisirs, etc.) et les espaces de loisirs des deux centres, à l'exception des espaces de vente des produits de consommation et alimentaires qui resteront ouverts.

L'entreprise a annoncé également la fermeture du centre commercial El-Sania à Oran, relevant de l'entreprise, pour les mêmes raisons.