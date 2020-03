Air Algérie : Le remboursement des billets possible jusqu’à la fin de 2020

Air Algérie a annoncé, hier, que le recours au remboursement des billets au profit de ses clients est possible jusqu'à la fin 2020, soulignant qu'aucun déplacement immédiat au niveau des points de ventes n'est nécessaire.

«Air Algérie rassure son aimable clientèle impactée par la limitation du programme de vols, en application des mesures de prévention de la propagation du coronavirus (COVID-19) que l'utilisation des billets d'avions (déjà achetés) se fera sans frais et sans aucun document supplémentaire dès la reprise des vols pour les voyageurs jusqu'au 15 juin 2020», a expliqué un communiqué de la compagnie nationale.

Air Algérie a également rassuré que «le recours au remboursement (des billets) est possible jusqu'au 31 décembre 2020», précisant qu'il «n'est autorisé qu'au niveau du point d'achat initial». Ainsi, souligne-t-elle, «aucun déplacement immédiat au niveau des points de vente n'est nécessaire».

Pour rappel, la compagnie nationale avait suspendu temporairement ses liaisons internationales de et vers plusieurs pays étrangers, entres autres la Chine, l'Arabie saoudite, le Maroc, les pays européens, ainsi que plusieurs pays africains. Ces suspensions avaient été, toutefois, accompagnées de plusieurs opérations de rapatriement de ressortissants algériens établis dans les pays concernés.