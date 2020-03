Lutte contre le Coronavirus, ministère de la justice : série de mesures préventives

Le département de Belkacem Zeghmati vient d’annoncer la prise d’une série de mesures dans le cadre de la préservation de la santé des cadres et agents des prisons et de la rééducation, a indiqué, hier, le ministère de la Justice, dans un communiqué.

Selon la même source, les mesures de gel comprennent les audiences des chambres correctionnelles, les mesures de détention provisoire, les comparutions immédiates et les présentations devant le juge d’instruction. Le ministre a insisté sur le recours aux procès à distance et la réduction des procédures de comparution immédiate.

S’agissant des présentations devant le procureur de la République, elles doivent, selon le document, se limiter aux personnes mises en garde à vue. Parmi les mesures, le ministère a décidé le report temporaire de l’application des jugements de mises en détention pour les personnes en liberté. Par ailleurs, dans le cadre de la protection des droits des justiciables, les procès à caractère urgent seront maintenus, de même pour les procès dans lesquels sont poursuivis des accusés en détention et déjà enrôlés.

Par contre, les audiences au niveau des tribunaux administratifs se dérouleront, en présence uniquement des avocats.

Pour les audiences au niveau des chambres pénales, elles seront gelées au niveau des tribunaux de première instance, mais se poursuivront au niveau des Cours «en présence uniquement des avocats sans les parties», a précisé le communiqué. Concernant la réception des citoyens, la mesure sera soumise à la décision des présidents des instances judiciaires.

En outre, le ministère de la Justice a décidé la suspension, jusqu’à nouvel ordre, des visites mettant en contact direct les détenus et les visiteurs.

Il s’agit également de la suspension des mesures de mise en liberté conditionnelle et d’autorisation de sortie des détenus.

Neila Benrahal