PLJ : La suspension des marches, un devoir national

Le Parti de la liberté et de la justice (PLJ), a affirmé que la suspension «temporaire» des marches populaires était «un devoir national» dicté par les conditions exceptionnelles que vit le monde, appelant toutes les parties à assumer leurs responsabilités et dépasser les calculs politiques à même de mettre le pays à l'abri d'un plus grand danger, a indiqué hier un communiqué du parti.

Le parti a appelé, dans ce sens, «tous les citoyens à respecter les recommandations des instances et des services médicaux et à limiter, au maximum, les déplacements jusqu'à la disparition totale de cette pandémie».

«Le propagation du virus à travers le monde constitue un grand défi à l'Algérie, où le nombre des cas atteints de ce virus ne cesse d'augmenter de jour en jour. Face à cette situation dangereuse, le PLJ salue les dernières décisions prises relatives à la fermeture des établissements éducatifs et des universités et à la suspension du trafic aérien de et vers l'Algérie, en appelant à davantage de mesures préventives à même de préserver la sécurité des citoyens», ajoute la source. Selon le PLJ, «le système sanitaire en Algérie ne sera pas en mesure de faire face à cette pandémie si elle venait à atteindre le troisième stade», conclut le communiqué.