FLN : Organiser des campagnes de sensibilisation

Le parti du Front de libération nationale (FLN) a appelé à l'impératif de respecter les mesures préventives pour faire face au Coronavirus, notamment en faisant preuve de vigilance afin d'éviter sa propagation, a indiqué hier un communiqué de cette formation politique.

«Le parti appelle ses militants et les citoyens à travers tout le pays au respect des mesures préventives pour faire face au Coronavirus, loin de toute nonchalance et sarcasme, notamment en faisant preuve de vigilance pour éviter la propagation de cette pandémie, à travers l'organisation de campagnes de sensibilisation», précise la même source.

A ce propos, le FLN plaide également pour une action complémentaire aux efforts de mobilisation et de sensibilisation consentis par les pouvoirs publics afin de préserver l'Algérie contre les dangers de ce virus.

Après avoir salué les mesures préventives contre la propagation de la pandémie du Coronavirus, le même parti a estimé nécessaire de «faire preuve de sens des responsabilités face à ce virus, en évitant les rassemblements et la fréquentation de lieux bondés, d'autant qu'il s'agit de la santé et de la vie des citoyens». «Le parti du Front de libération nationale appelle ses militants à la mobilisation et à une contribution positive en vue de faire face à cette pandémie», saluant les mesures palpables initiées par le gouvernement en application des instructions du président de la République visant la préservation de la Santé publique».