Ministère du travail : appel au respect des mesures préventives

Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale a appelé les instances relevant du secteur à respecter les mesures préventives visant à faire face au risque de propagation du nouveau Coronavirus, dont l'arrêt de la convocation des malades dans le cadre du contrôle médical, a indiqué, lundi, un communiqué du ministère.

Le ministère a demandé «la mise en place d'une cellule de suivi au niveau central et décentralisée et l'activation du système de contrôle médical à priori ou à distance» et l'arrêt de tout accueil ou réception au niveau des écoles spécialisées et jardins d'enfants, notamment en cessant la convocation des usagers sauf en cas de nécessité impérieuse, avec l'arrêt des cycles et sessions de formation pour les instances concernées (INT, INPRP, OPREBATPH, PRESTIMED, ESSS).

Le ministère a souligné l'importance de «reporter toute manifestation, session, assises ou colloques et d'organiser l'entrée à la salle d'attente de façon à garantir la distance de sécurité requise entre les travailleurs et les usagers, soit un mètre au minimum, notant que la salle d'attente ne devrait pas accueillir plus de 5 personnes à la fois, et d'éviter le contact direct au maximum». Quant à l'hygiène de l'environnement de travail, le ministère a souligné l'importance de «garantir les outils et produits de nettoyage et de les mettre à la disposition des employés, en veillant à assurer, au quotidien, la propreté de l'environnement du travail avec de l'eau de javel et à aérer les lieux de travail et les salles d'attente en particulier.

Il s'agit aussi de garantir des masques médicaux au personnel, notamment ceux chargés de l'accueil, en sus de la garantie des moyens nécessaires à la protection des agents de contrôle, des agents médicaux et paramédicaux, en plus du traitement et de l'accompagnement des malades».