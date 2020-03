Affaire de corruption à la Sonelgaz de Tipasa : 7 à 10 ans de prison ferme requise à l'encontre des accusés

Le représentant du ministère public près le tribunal de Tipasa a requis dimanche des peines de 7 à 10 ans de prison ferme assorties de peines complémentaires à l'encontre des accusés impliqués dans l'affaire de corruption ayant touché récemment la Société de distribution d'électricité et de gaz de la wilaya de Tipasa, a-t-on constaté.

Le procureur de la République a requis lors de ce procès qui a débuté dimanche matin reporté à deux reprises, des peines de 10 ans de prison ferme à l'encontre des principaux accusés assorties d'une amende ferme d'un million de dinars.

Il s'agit de l'ancien directeur de la Sonelgaz à Tipasa, Hamid Louzi, du chef de département exploitation électricité à la même direction, Mohamed Bouziane, et le gérant d'une entreprise spécialisée dans les travaux d'électricité, Fethi Hamadi. Dans ce cadre, le représentant du parquet a demandé, lors de son réquisitoire, que soit annulé tous contrats, marchés ou concessions obtenus par les accusés Fethi et Mustapha Hamadi.

Le Parquet avait mis en accusation le 2 décembre 2019 quelques 12 accusés sur un total de 47 autres ayant fait l'objet d'une information judiciaire lancée dans le cadre de la loi anticorruption. Le juge d'instruction près ladite juridiction a ordonné le jour même le placement de 8 accusés en détention provisoire et de 4 autres sous contrôle judiciaire.

L'affaire a été traitée sur la base d'une lettre anonyme faisant état de pratiques collusoires et de privilèges ayant profité à l'entreprise Hamadi.

Ces pratiques ont permis à cette entreprise de réaliser un chiffre d'affaires de 130 millions DA et près de 90 millions DA en 2017. Pour ce qui est des 9 autres responsables, dont un entrepreneur et des responsables occupant des postes de chef de division électricité à Cherchell, Hadjout, Koléa et Tipasa, en sus des responsables du service «comptabilité» et «administration et moyens», le parquet a requis des peines de 7 ans de prison ferme assorties d'une amende de 500.000 DA, et le placement en détention provisoire de quatre mis en cause.

La défense de la partie civile (Sonelgaz) a sollicité, pour sa part, de voir l'entreprise Hamadi condamnée à lui verser un dédommagement pour préjudice moral de l'ordre de 50 millions DA, et 30 millions DA pour les autres accusés.

L'audience du procès s'est poursuivie jusqu'à une heure tardive de la nuit du dimanche au lundi. Le verdict devrait être connu la semaine prochaine.