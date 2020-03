Le parquet demande de lourdes peines contre la famille Hamel : 20 ans de prison requis contre l’ancien DGSN et son aîné Ameyar

Le parquet près le pôle judiciaire spécialisé de Sidi M’Hamed a requis, hier, de lourdes peines, allant de 20 ans et 2 ans de prison ferme, à l’encontre des accusés dans l’affaire de l’ancien DGSN, notamment contre les membres de sa famille.

Le représentant du ministère publi a requis une peine maximale contre Abdelghani Hamel et son fils aîné Ameyar, à savoir 20 ans de prison ferme assortie d’une amende de 8 millions de dinars ainsi que la restitution de tous leurs biens immobiliers et financiers. Une peine de 15 ans de prison ferme a été requise à l’encontre des trois autres enfants Hamel, Mourad et Chafik (en détention provisoire) et Shahinez, alors qu’une peine de 10 ans de prison ferme a été requise à l’encontre de Salima A., épouse de l’ex-DGSN (sous contrôle judiciaire). Ces peines ont été toutes assorties d’une amende de 8 millions de dinars, avec la restitution des biens mal acquis. Le parquet a également demandé une peine de 10 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de dinars contre Mohamed Rahaimia, ex-DG de l’OPGI, et Ali B., ex-DG des domaines de la wilaya de Tipasa, tous deux en détention provisoire. La même peine a été requise contre les deux anciens walis d’Oran, Abdelmalek Boudiaf (en liberté) et Abdelghani Zaâlane (en détention), assortie d’une amende de 8 millions de DA. De lourdes peines ont été, en outre, requises contre les deux anciens walis de Tlemcen et Tipaza. Le représentant du ministère public a demandé 15 ans de prison ferme contre l’ancien wali de Tipasa, Moussa Ghelai, et 12 ans de prison ferme contre l’ex-wali de Tlemcen, Zoubir BenSebane. Les peines sont assorties d’une amende de 8 millions de DA.

En outre, une peine de 8 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un million de DA, a été requise contre quatre autres accusés à savoir Abderahim.Kh., ancien directeur de l’industrie d’Oran, Djelloul H., directeur technique de l’AGERFA, Fayçal M., ex-directeur de la Régie foncière de la ville d'Alger, etSalim M., ex-directeur des Domaines de la wilaya d’Oran. Une peine de 5 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de DA a été requise contre Nacer Ch., ex-chef de service d'évaluation et de contrôle à l'AGERFA. Le parquet a demandé une peine de 2 ans assortie d’une amende de 100.000 DA contre Ali B., promoteur immobilier. Concernant les personnes morales, à savoir les sociétés des accusés, le parquet a requis une amende de 32 millions de DA ainsi que la restitution de tous les biens et les comptes avec interdiction d’exercer une activité commerciale d’une durée de 5 ans. Durant deux heures, le représentant du ministère public a tenu à présenter les griefs retenus contre les accusés, notamment l’accusé principal Abdelghani Hamel. Le jeune magistrat a qualifié le procès de «premier du genre», qui ouvre une nouvelle page dans l’histoire de la justice algérienne «dans le cadre de l’instauration de la loi». En s’adressant aux accusés, assis dans le box et entourés des éléments des unités spéciales de la police et de la GN, le représentant du ministère public a affirmé qu’il est «là pour appliquer la loi rien que la loi. Je suis porteur du message de la société et c’est une grande responsabilité. C’est avec beaucoup d’amertume que je plaide aujourd’hui. Je ne vais pas évoquer la vie politique de certains accusés mais comment un haut responsable s’est permis de s’enrichir ainsi que sa famille illégalement», a-t-il lancé . Il est longuement revenu sur les griefs retenus contre l’accusé principal Abdelghani Hamel, notamment l’abus de fonction, le trafic d’influence, le blanchiment d’argent et la fausse déclaration. «Hamel a occupé des postes supérieurs et a utilisé son statut pour enrichir sa famille. Il a contacté le wali de Tlemcen pour permettre à son fils mineur à l’époque, âgé à peine de 16 ans, de bénéficier d’une assiette foncière de 5.000 m2. Les dispositifs qui ont été mis en place par les pouvoirs publics, pour faciliter et promouvoir l’investissement, n’ont pas été destinés aux enfants mineurs des responsables», a-t-il clamé. il est également revenu sur la société AMC qui a bénéficié d’un lot de terrain à Tipasa. «AMC c’est Ameyar, Mourad et Chakib, les enfants de Hamel. L’ex-chef de la Sûreté de wilaya de Tipasa a insisté auprès du wali pour régler la situation, non par amour des accusés, mais en exécution des instructions de son chef à savoir le DGSN !», a-t-il dit.



Les enfants de Hamel n’ont pas opté pour l’ANSEJ



Le magistrat s’est tourné vers la salle, s’adressant à l’assistance : «Tout le long du procès, personne n’a entendu parler de l’ANSEJ. Quand on est jeune et fraîchement sorti de l’université, on a tous un projet, un rêve mais pas 7.000 m2 dans le quartier des affaires à Bab Ezzouar pour construire une tour !», a-t-il soutenu, en évoquant les biens de la fille de Hamel. Il s’est également interrogé : «Comment les services de la wilaya d’Alger n’ont pas récupéré 15 milliards de centimes en contrepartie des travaux d’aménagement alors que la pays était en plein austérité ?». Revenant sur les biens immobiliers acquis et revendus par la suite, il a affirmé qu’il s’agit de blanchiment d’argent et versement de rôles par les membres de la famille Hamel. «Le salaire de l’ancien DGSN ne justifie pas son enrichissement illicite», a-t-il affirmé, ajoutant que durant l’instruction judiciaire, Abdelghani Hamel a tenté de justifier la non-déclaration de son patrimoine : «il a dit qu’aucun DGSN ne l’a fait ou du moins son prédécesseur». Le magistrat a qualifié la réponse de l’ancien wali de Tlemcen sur les actes de concession au profit des enfants Hamel, qui a dit ne pas être «le pape pour le savoir», d’irresponsable. Pour le représentant du ministère public, «ce procès restera à jamais gravé dans la conscience et la mémoire de la société. C’est un message pour tout responsable qui doit savoir qu’il ne sera jamais à l’abri d’aucune audition ou poursuite en cas d’abus de fonction». Lors de son réquisitoire le parquet a rejeté les réserves de la défense, jointes au dossier, sur décision du tribunal.



100 millions de DA pour réparer le préjudice moral causé au peuple



Dans la matinée, la défense de la partie civile a présenté ses demandes. L’avocat de l’OPGI s’est contenté de présenter les demandes par écrit alors que la défense du Trésor public a demandé des dommages et intérêts de 500 millions de DA pour les biens mobiliers et 500 millions de DA pour les sociétés et 100 millions de DA d’ indemnisation du préjudice moral causé au Trésor public mais également au peuple. Dans sa plaidoirie, Me Zakaria Dehloug a indiqué qu’il s’agit d’une affaire d’enrichissement illicite, sans précédent avec la complicité de cadres supérieurs d’Etat. «La famille Hamel possède 60 biens à Oran, Tlemcen, Alger, Tipasa et Sétif en plus de 24 sociétés actives et 35 comptes bancaires. Nous sommes face à un procès, premier du genre. Toute une famille poursuivie et inculpée. Hamel est un militaire, ses actes portent préjudice à l’ANP. Nous demandons une peine maximale», a-t-il dit. Un autre membre du collectif de la défense du Trésor public a déploré l’application de la loi uniquement contre les simples citoyens. «La loi n’est pas appliquée. C’est une grave affaire. Notre pays est en danger», a-t-il plaidé.



Sellal : Je n’ai jamais signé une note pour la réattribution des concessions aux Hamel



Il est à signaler, que le tribunal a entendu, à l’ouverture de la séance d’ hier, l’ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en qualité de témoin. Il a été auditionné sur la concession de 14.000 m2 pour un laboratoire, accordé en 2012 à la Sarl AMC, appartenant aux enfants de Hamel. L’ex-wali de Tipasa, Moussa Ghelai, avait justifié l’attribution de cette concession par «une instruction du Premier ministre, Abdelamlek Sellal, à travers son ministre de l’Intérieur». Sellal a répondu qu’il avait saisi le ministre des Finances à l’époque, Baba Ammi, sur cette affaire. «Il a fait un rapport et j’ai donné des instructions pour la préservation des terres agricoles et l’application et le respect de la loi», a-t-il soutenu. «Je n’ai donné aucune instruction écrite ou verbale pour le retrait de plaintes au niveau du tribunal administratif. D’ailleurs j’ai pris connaissance de cette note que lors de mon audition par le juge d’instruction et je ne l’ai jamais vu. C’est une correspondance signée par le cabinet du Premier ministère et le ministre de l’Intérieur», ajoutera-t-il. Sellal a répondu également qu’il s’agit de 50 attributions dans des zones agricoles et des ZET, parmi eux les enfants de Hamel mais qu’il n’était pas au courant des pressions de Hamel sur les services administratifs.



Le promoteur Serradj est en prison



Un autre témoin, le promoteur Djamel Serridj (en détention provisoire), a affirmé avoir vendu deux appartements à Shahinez Hamel en contrepartie de 2 milliards de centimes. «Elle a payé la totalité. C’est Abdelghani, son père, qui m’a remis l’argent chez lui, en présence de ses enfants», a-t-il répondu. Il a reconnu, que l’ancien DGSN est son ami. «Il a contacté l’ex-chef SW, Noureddine Berrachedi, pour reprendre contact avec moi. J’étais à l’étranger et j’ai changé mes coordonnées», a-t-il indiqué. Auditionné lors de l’enquête préliminaire, le témoin avait déclaré que Hamel a chargé l’ex-chef SW d’Alger pour le mettre en garde. «Ne cite plus jamais mon nom», lui a-t-il notifié, selon ses déclarations. Hier, il a affirmé qu’il y avait juste «un malentendu».

Neila Benrahal