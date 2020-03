Marché pétrolier en 2020 : Un prix moyen de Brent à 43 dollars

L'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) a revu à la baisse ses prévisions sur les cours du Baril d'environ 30% pour cette année, conséquemment à l’échec de l'accord de réduction de la production, entre les deux producteurs potentiels, en l’occurrence, l'Arabie saoudite et la Russie.

Conséquence de cet désaccord, les prix à terme du pétrole brut du Brent pour le premier mois sont tombés en dessous de 35 dollars, une chute quotidienne de 24%, la deuxième plus grande baisse quotidienne des prix jamais enregistrée. Dans son rapport sur le marché pétrolier, publié le 11 mars, l’agence prévoit désormais un prix moyen de Brent à 43 dollars le baril, en 2020, contre 61 dollars, le niveau prévu dans son analyse du 11 février, soit une baisse de 29,3%. La même source indique que les cours devront atteindre 37 dollars au deuxième trimestre 2020 avant de grimper à 42,5 dollars au cours du second semestre pour clôturer l'année à 45 dollars.

Les prévisions de l’AIE anticipent également une augmentation des cours du pétrole pour l'année 2021, soit en moyenne 55 dollars le baril, la baisse des stocks mondiaux de Brut devant exercer une pression à la hausse sur les prix. L'EIA prévoit également que la production de pétrole brut de l'OPEP atteindra en moyenne 29,2 millions de barils par jour, entre avril et décembre 2020, contre une moyenne de 28,7 millions de b/j au premier trimestre de la même année. Ce volume s’établira dans une moyenne de 29,4 millions de b/j en 2021, souligne le rapport de l’EIA qui prévoit également que la consommation mondiale de pétrole et de combustibles liquides atteindra en moyenne 99,1 millions de b/j au premier trimestre 2020, soit une baisse de 0,9 million de b/j par rapport à la même période en 2019. La demande mondiale de pétrole et de combustibles liquide devra par ailleurs augmenter de moins de 0,4 million de barils par jour en 2020 et 1,7 million de barils par jour en 2021. La baisse de la croissance de la demande mondiale de pétrole en 2020 dans les prévisions à court terme sur l’évolution du marché pétrolier mondial publié ce mois-ci traduit les conséquences induits du recul de la croissance économique mondiale ainsi que les effets de l’épidémie liée au coronavirus.

L'EIA prévoit par la même occasion que les stocks mondiaux de combustibles liquides augmenteront en moyenne de 1,0 million de b/j en 2020 après avoir diminué d'environ 0,1 million de b/j en 2019. Aussi, le niveau de constitution des stocks devra être le plus important au premier semestre 2020, augmentant à un rythme de 1,7 million b/j en raison de la faible croissance de la demande de pétrole.

Il est attendu, par la même occasion que la croissance de la demande soit plus prononcée à mesure que l'économie mondiale se consolide avec une croissance de l'offre plus lente ce qui contribuera à l'équilibre des marchés au quatrième trimestre 2020 et un tirage des stocks mondiaux de pétrole en 2021.

L'EIA prévoit, à ce titre que les stocks mondiaux de combustibles liquides diminueront de 0,4 million b/j en 2021.

