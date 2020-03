Publications spécialisées : INDJAZAT au cœur de l’actualité économique

Le magazine Indjazat est une revue qui relève du domaine de l'information, tout en offrant une série d'articles sur des thèmes, des sujets et des questions économiques, destinés à aborder l'actualité immédiate. En effet, le format magazine permet aussi de proposer des analyses et des entretiens avec des spécialistes sur des sujets particuliers, en l'envisageant sous différents angles et en prenant davantage de recul par rapport aux événements qui font l'actualité. Le n° 30 de février 2020 traite en profondeur un dossier d'actualité bien étoffé, à savoir celui de la start-up, sous le titre générique «Start-up : Le talent du jeune Algérien». La revue a ouvert ses colonnes à des spécialistes et des opérateurs qui ont mis la lumière sur les potentialités qu'offre ce secteur, dont le Président Tebboune en fait un fer de lance, en termes de relance et de croissance économique, comme cela a été expliqué dans l'article intitulé : «La start-up, le maître mot».

Aguerrie, l'équipe rédactionnelle, conduite par notre confrère Hacène Naït Amara, a privilégié de faire intervenir des professionnels dans ce domaine par des entretiens qui leur ont permis d'échanger en plus de leurs expériences, des idées, des propositions et des solutions qui permettraient d'aller encore plus loin dans la promotion de ce secteur naissant en Algérie. Bien plus que de simples idées d'acteurs de différents horizons, les professionnels auxquels la parole a été donnée ont enrichi le débat sur ces questions, c’est donc davantage une convergence de regards qui fonde la cohérence dans le projet portant promotion de la start-up en Algérie. Dans cette perspective, l'axe privilégié par la revue est d'être à l'écoute des acteurs, elle se veut également le lieu de débats, de réflexions et d'approches susceptibles de donner une nouvelle vision sur l'évolution de notre économie, toujours en rapport avec ce qui se passe dans notre environnement immédiat, tout comme ce qui se produit ailleurs en termes de progrès et d'évolutions des économies d'autres pays.

Cette revue pigmenté de belles couleurs, propose une publication d'articles sur d'autres sujets d'actualité concernant d'autres secteurs, dont l'agriculture, l'énergie, les ressources en eau, les TIC et les assurances. Soucieuse de diffuser également des informations, Indjazat ambitionne de combler un vide dans l’espace des publications spécialisées, en offrant un panorama de l’actualité économique. Farid Bouyahia