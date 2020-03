Diplomatie : M. Boukadoum reçoit les ambassadeurs du Portugal et de Côte d’Ivoire

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu, hier à Alger, M. Luis Manuel de Magalhaes de Albuquerque Veloso et M. Voho Sahi Alphonse qui lui ont remis les copies figurées des lettres de créances, les accréditant en qualité d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République portugaise et de la République de Côte d'Ivoire auprès de la République algérienne démocratique et populaire, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.