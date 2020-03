Djelfa : Une bombe artisanale et des produits explosifs détruits

Une bombe de confection artisanale et 15 kg de produits explosifs ont été découverts et détruits, samedi à Djelfa, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 14 mars 2020 à Djelfa/1re Région militaire, une bombe de confection artisanale et 15 kilogrammes de produits explosifs», note la même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et «dans la dynamique des opérations visant à endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays», un détachement combiné de l'ANP «a saisi, à Naâma/2e RM, une grande quantité de kif traité s’élevant à 194 kilogrammes, tandis que des Garde-frontières ont saisi 50 kilogrammes de la même substance à Tlemcen/2e RM».

La même source ajoute que des éléments de la Gendarmerie nationale et des Garde-côtes «ont saisi, suite à deux opérations distinctes menées à Jijel/5e RM 67,2 kilogrammes de kif traité», alors qu'un détachement de l'ANP a arrêté, à In Guezzam/6e RM, «quatre individus et saisi trois groupes électrogènes, quatre marteaux-piqueurs et deux détecteurs de métaux, ainsi qu’un véhicule et trois motocyclettes».