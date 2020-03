Jeunesse et sport : Pourvoir les postes de directeurs des instituts nationaux de Constantine et d’Ouargla

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) vient de lancer un appel à candidatures pour le recrutement d'un directeur de l'Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports de Constantine, et celui des cadres de la jeunesse d'Ouargla, a indiqué le département ministériel.

«Ces postes à pourvoir sont destinés à l'intention de tous les cadres relevant du secteur de la jeunesse et des sports et remplissant les conditions statutaires», a expliqué le MJS, en décrivant le profil recherché (Bac+5 ans d'études supérieures, bonne connaissance du milieu de formation supérieure et spécialisée, pragmatique et organisé, avoir une aisance relationnelle et des capacités de communication, entre autres).

Les candidats intéressés par les deux postes auront jusqu'au 1er avril 2020 pour postuler, et devront présenter un écrit d'un minimum de trois pages décrivant leur vision par rapport à la perspective de développement pédagogique et administratif de l'institut, et les retenus d'entre eux seront invités pour un entretien avec la commission nationale de sélection des candidatures.

Les deux retenus, après examens, auront à assurer plusieurs missions dont la gestion de l'institut qui est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière sous l'autorité du MJS, à planifier le développement de son institution, passer tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur, selon l'appel à candidatures.

Les instituts nationaux de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports sont chargés, entre autres, de concrétiser les objectifs de la politique sectorielle en matière de formation des cadres du MJS, assurer les formations adaptées au profit du mouvement associatif sportif et de jeunes selon des modalités contractuelles, participer à la prise en charge des classes scolaires sous forme de séances pédagogiques pratiques, organiser des stages d'application dans le cadre de la préparation de l'élite et des sélections sportives et assurer l'adaptation pédagogique des athlètes en vue de leur permettre l'accès à différentes formations dispensées par l'institut.