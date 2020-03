Lutte contre le coronavirus : La DGSN intensifie ses activités de communication

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a affirmé qu'elle œuvre actuellement pour l'intensification des activités de communication en vue de faire face au coronavirus, estimant que la sensibilisation «est la solution idoine» pour lutter contre ce virus, a indiqué un communiqué de cette institution sécuritaire. «La DGSN veille à contribuer effectivement à la prise de mesures préventives et à la protection de la santé des personnes, en accordant, actuellement, la priorité à l'intensification des activités de communication en vue de faire face à cette pandémie, freiner sa propagation et limiter ses effets, ce qui nécessite davantage d'efforts visant à accompagner les centres sanitaires qui se trouvent au niveau des points frontaliers», a précisé le communiqué.

Les services de la Police «accompagnent également les centres sanitaires spécialisés en maladies contagieuses à travers le territoire de leur compétence, à l'effet de faciliter la prise en charge des cas suspects ou de ceux atteints du virus», a ajouté la source.

La même source a indiqué, par ailleurs, que la DGSN «contribue encore à la sensibilisation au risque de propagation du coronavirus et à l'identification des mesures préventives à même de permettre d'éviter l'atteinte de ce virus, en lançant des campagnes de sensibilisation au profit des citoyens dans l'ensemble des wilayas, et ce en coordination avec les différents acteurs intervenant dans le domaine de la santé ainsi que les médias».

La direction a rappelé avoir lancé des campagnes de sensibilisation, le 27 février dernier, via son site officiel et ses comptes sur les réseaux sociaux qui ont permis de prendre connaissance «des mesures préventives en vue de réduire la propagation du virus et protéger la santé individuelle et collective au sein de la société».

Dès l'apparition des premiers cas de propagation internationale du virus, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a pris «les dispositions nécessaires au niveau des services de la police des frontières aériennes, maritimes et terrestres, en coordination avec les intervenants dans le domaine de la santé pour l'accompagner dans le contrôle sanitaire au niveau des points d'entrée au territoire nationa, de manière à préserver la santé publique».

Dans ce contexte, la DGSN affirme que «toutes les dispositions préventives citées dans le communiqué du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire en date du 14 mars 2020, suite aux orientations des hautes autorités du pays, demeurent au service des citoyens par souci pour leur santé et celle de leurs proches pour éviter le risque de contamination».