Fermeture des établissements universitaires : Le CNES et l’UGEL saluent la décision

La décision du président de la République de la fermeture des universités et de faire avancer les vacances d’une semaine a suscité la satisfaction des organisations des enseignants et des étudiants qui ont salué cette mesure susceptible, selon elles, de limiter la propagation de la pandémie du coronavirus.

Dans un communiqué rendu public hier, le coordinateur du Conseil national des enseignants du supérieur a accueilli favorablement cette décision tout en appelant le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à la généraliser à tous les établissements universitaires.

«Le CNES, via ses bureaux syndicaux au niveau des établissements d'enseignement supérieur, a envoyé des correspondances au ministre de tutelle, Chems Eddine Chitour, lui demandant de reporter les examens de rattrapage prévus cette semaine», précise le document qui estime qu’une telle mesure est indispensable pour prémunir la communauté universitaire de risque de contamination.

L’organisation considère que la décision d'exclure les universités concernées par les examens de rattrapage a provoqué une vive inquiétude auprès des étudiants et des enseignants. Pour sa part, l'Union générale des étudiants libre déclare suivre avec intérêt les développements de la pandémie mondiale et locale du Coronavirus, tout en saluant les mesures prises.

Son secrétaire général, Samir Ancel, a appelé, dans un communiqué, la communauté universitaire, dans ses différentes composantes, à la vigilance et à adhérer aux mesures de prévention en évitant les rassemblements, en se lavant soigneusement les mains et en respectant toutes les mesures de prévention et autres dispositions.

Samir Ancel assure que son organisation va contribuer à l’organisation et à l’animation de campagnes de préventions à travers le territoire national et sur divers sites et réseaux sociaux et interpelle, comme le CNES, le ministère afin de revoir sa décision d’exclure les étudiants concernés par la session de rattrapage, estimant qu'ils sont également concernés par les mesures préventives.

L’UGEL appelle, par ailleurs, à l’annulation et au report jusqu'au 5 avril de toutes les activités de la fédération, à travers toutes les sections au niveau national et à la prise en charge des étudiants en sciences médicales en formation au niveau des hôpitaux et des différents services spécialisés, en mettant à leur disposition tous les moyens de protection.

Salima Ettouahria