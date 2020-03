Bordj Bou-Arréridj : 3 cas suspects

A Bordj Bou-Arréridj, une cellule de crise présidée par le wali a été installée hier et englobe tous les intervenants dans la prévention et la prise en charge de la maladie comme ceux de la santé, du transport, de la Protection civile et des services de sécurité. Lors de sa première réunion, elle a défini le rôle de chaque intervenant et la cellule devra assurer un suivi des cas enregistrés parvenus à un point de collecte de données au niveau du cabinet du wali. Ce dernier a insisté sur l’intervention rapide en cas d’apparition de la moindre suspicion et le bon accueil au niveau des services de la santé et sur la mobilisation des moyens de prévention. La wilaya compte trois cas suspects de coronavirus qui ont été admis au niveau des hôpitaux de Ras El Oued, Bordj Ghedir et Mansourah et les analyses ont été transmises à l’Institut Pasteur. Un enfant qui avait séjourné en France avait déclaré à son médecin qu’il était atteint de la maladie mais il s'agissait d'une fausse alerte car il n’avait aucun signe de la maladie et son séjour remontait à octobre dernier. Néanmoins, les marchés et les cafés demeurent ouverts.

F. D.