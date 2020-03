Entreprise de transport des voyageurs du Centre : Plusieurs mesures préventives

L'Entreprise publique économique de transport des voyageurs du Centre (ETVC) a pris une série de mesures préventives en vue de protéger les voyageurs et les travailleurs contre le Coronavirus, a indiqué, hier, un communiqué de l'Entreprise.

Ces mesures d'urgence ont été prises à l'issue d'une réunion des membres de la cellule de crise installée à l'effet de faire face au Coronavirus, notamment au vu que l'ETVC programme quotidiennement des voyages à travers l'ensemble du territoire du pays, a précisé la même source. L'Entreprise veille, à travers ces mesures, à élever le niveau de vigilance en vue de freiner la propagation de cette pandémie à travers le respect des recommandations à suivre dans de telles conditions, notamment la propreté des mains et le contact direct entre personnes.

Parmi ces mesures figurent également le port de masques et de gants par les conducteurs et les receveurs et la désinfection des bus par des désinfectants après chaque voyage outre des instructions données aux travailleurs de bus en cas de découvert de cas présentant des symptômes de coronavirus pendant le voyage.

L'Entreprise affirme que ces recommandations sont adressées également à tous ses travailleurs, y compris les cadres et les travailleurs aux différents ateliers techniques et mécaniques ainsi qu'aux agents de sécurité et d'hygiène, a conclu le communiqué.