Lutte contre le Coronavirus, Blida : Recul sensible de l’affluence au niveau des espaces publics

Les espaces publics, de commerce et autres marchés de Blida ont enregistré, hier, un net recul de l’affluence des citoyens à leur niveau, à cause de la crainte d’une infection par le coronavirus, dans cette wilaya considérée comme la plus touchée par cette épidémie, à l’échelle nationale.

L’activité commerciale était aujourd’hui «singulièrement faible» au niveau du marché de fruits et légumes «Souika», du centre-ville de Blida, au même titre que du marché «Kelila» dédié aux trousseaux des mariés, habituellement grouillant de monde, issu de toutes les régions de la wilaya, voire de l’extérieur.

Lors d’une tournée au niveau de ces marchés, une dame, portant un masque médical, a assuré à l’APS, que la déclaration (d’hier) du Premier ministre au sujet du risque de propagation de cette épidémie, en cas de non-respect des mesures de sécurité préventives, a été «comme une sonnette d’alarme pour moi, car on n’était pas conscients de la dangerosité de la situation», a-t-elle déploré.

Un autre dame, qui était accompagnée de son fils, a, pour sa part, affirmé avoir pris «la décision, de concert avec tous les membres de sa famille, d’éviter les espaces publics, sauf en cas de nécessité extrême», exprimant, en outre, son souhait de voir les gens «prendre conscience du danger représenté par ce virus, face auquel les systèmes de santé les plus développés, de par le monde, ont montré leurs limites», a-t-elle souligné. Une autre femme rencontrée, par l’APS, au niveau d’une pharmacie de la ville, a déclaré, avoir «acquis tous ses besoins en produits alimentaires, hier samedi, auprès d’un grossiste, au lieu des espaces commerciaux, où elle a l’habitude d’aller, de crainte d’attraper le virus», a-telle expliqué. Même son de cloche, chez Salma, une mère au foyer, qui défend à ses enfants de sortir, en ces jours de vacances scolaires, «pour préserver leur santé», a-t-elle soutenu. Dans les rues de la ville, de nombreux citoyens ont opté pour le port du masque médical, jugé hier encore comme une forme de «dramatisation extrême de la situation», selon un citoyen. Par ailleurs, les réseaux sociaux locaux se sont donnés le mot d’ordre d’appeler les citoyens à rester chez eux, en lançant la campagne «Ouk3ed fi Darek» (Reste chez toi). Mot d’ordre notamment dicté par le nombre de cas de coronavirus dans la région, qui est le plus haut du pays.

De nombreux citoyens ont, également, exprimé, via les mêmes réseaux sociaux, leur disponibilité à prendre part aux campagnes de nettoyage et de désinfection, initiées par nombre de communes au profit de salles de soin, annexes administratives et établissements éducatifs.

Ils se sont, aussi, dits totalement disposés à distribuer, à titre bénévole, des denrées alimentaires aux citoyens, au cas où l’Algérie, ou leur wilaya serait placé en quarantaine.

Nombre de spécialistes en maladies infectieuses de la wilaya ont, pour leur part, initié des campagnes d’information, via les mosquées notamment, où les fidèles sont sensibilisés aux moyens de prévention

de cette épidémie, comme le lavage régulier des mains, tout en évitant

les lieux d’affluence, et de manger dehors.