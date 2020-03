Investissement : Levée de tous les verrous dans la LFC 2020

Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement veillera à la levée de tous les verrous se dressant devant les investisseurs nationaux et étrangers à travers la loi de finances complémentaire qui constituera «le début d'une rupture» et l'occasion de construire un «système économique réel». M. Djerad a assuré que «tous les verrous qui empêchent l'investissement national et étranger vont disparaitre», dans le cadre de LFC, assurant que ce texte va donner une nouvelle dynamique et une autre vision à l'investissement.

«Cette loi va être le début d'une rupture progressive et de la construction d'un système économique réel (...). Elle va mettre un terme à tout ce qui a été fait pour bloquer les investissements et pour empêcher l'Algérie de construire une réelle économie (...). Nous n'avons pas encore une réelle économie au sens scientifique», a expliqué le Premier ministre.

Evoquant les dispositions prévues, il a cité la règle 49/51% qui sera complètement levée, a-t-il signalé, sauf pour quelques secteurs jugés stratégiques.

A cet effet, il a annoncé la tenue d'un conseil interministériel pour l'examen de ce projet de loi, une réunion durant laquelle des «décisions essentielles» seront prises sur l'avenir économique du pays. Il a fait état de l'élaboration de la LFC sur trois principaux axes qui sont respectivement le développement de la ressource humaine, la transition énergétique et l'économie de la connaissance. Il est question, dans le cadre du premier axe, de développer la ressource humaine, de reconstruire le système national de santé, de réformer l'école et l'université algérienne, a-t-il noté.

Le deuxième axe portera sur la transition énergétique et l'exploitation des énergies renouvelables afin de ne plus dépendre de la rente pétrolière, tandis que le troisième sera focalisé sur l'édification de l'économie de la connaissance dans l'objectif de moderniser le pays.

«Ce sont-là des objectifs nobles auxquels les Algériens doivent croire et pour lesquels ils sont appelés à travailler pour redonner à notre pays un rôle sur le plan international et la place qu'il mérite», a relevé M. Djerad, faisant remarquer que l'Algérie dispose de compétences et d'une élite en mesure de concrétiser ces projets et de relever le défi du développement.

Il a ajouté que le pays dispose de moyens financiers suffisants pour dépasser la crise économique, mettant en avant l'adoption d'une approche «pragmatique et réaliste» qui tient compte des difficultés actuelles, appelant les Algériens au dialogue et au patriotisme ainsi qu'à tenir compte de la volonté politique pour reconstruire leur pays.