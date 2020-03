Nouvelle Constitution : un chantier politique extraordinaire

Le Premier ministre a indiqué, hier, qu'«un chantier politique extraordinaire — une nouvelle Constitution, qui va être annoncée bientôt, débattue par toute la classe politique — est déjà lancé.

Il a lancé un appel «aux élites politiques pour prendre conscience et assumer leurs responsabilités, dire aux citoyens que c'est une occasion extraordinaire pour s'en sortir, travailler pour que notre pays devienne une réelle démocratie et un pays de liberté».

Concernant la justice, M. Djerad a noté que c'est un des piliers du programme du président de la République, soutenant qu'il constitue un «des fondements de la démocratie et qui doit retrouver sa sérénité et son indépendance», ajoutant que dans la prochaine Constitution, la séparation des trois pouvoirs était «essentiel», et permettra à la justice de prendre ses décisions de «manière indépendante». Il a noté que la poursuite de tous les responsables de dilapidation des deniers publics était déjà faite et cela continuera. «Je crois que c'est une dissuasion pour ceux qui seront tentés de toucher aux biens de ce peuple», a-t-il indiqué.



Le gouvernement mène des réformes pour renforcer les entreprises publiques



Le Premier ministre a indiqué que le gouvernement mène actuellement des réformes pour renforcer les capacités des entreprises du secteur public, en examinant au cas par cas leurs situations, n'écartant pas néanmoins la possibilité de céder celles qui ne parviennent pas à évoluer. M. Djerad a assuré que les entreprises issues du secteur public seront renforcées et que le gouvernement est en train de mener des réformes en examinant au cas par cas leurs situations en vue de les soutenir.

«Il existe des entreprises publiques qui méritent d'être renforcées. D'autres qui n'arrivent pas à évoluer et à faire des réformes, nous sommes en train de voir comment les reprendre, ou bien les céder», a-t-il expliqué en répondant à une question sur la gestion des sociétés de l'Etat.

Considérant l'entreprise comme «la colonne vertébrale de l'économie», et affirmant ne pas faire de «distinction» entre l'entreprise publique, et privée, M. Djerad a déploré le fait que des personnes qu'il a qualifiées de «brebis galeuses» aient profité de «la manne pétrolière et de leurs relations avec des pouvoirs politiques antérieurs pour s'enrichir sur le dos du peuple». «Il existe des entreprises privées qui ont à leur tête des patriotes honnêtes. (...)

Nous soutenons des entreprises patriotes et citoyennes qui permettent de créer la richesse dans le pays», a souligné le Premier ministre. Interrogé sur les mesures qui seront envisagées pour réguler les importations, M. Djerad a indiqué que les importations massives seront désormais interdites. Il a soutenu que le ministre de l'Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham, est appelé à élaborer une politique pour reconstruire l'industrie nationale qui a été «malheureusement complètement dilapidée».