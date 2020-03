M. Djerad expose le plan d’action de l’état contre le coronavirus : 40 milliards de dinars pour l’acquisition de matériel médical

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, hier, que l’Algérie a importé, en une semaine, plusieurs millions de dollars pour faire face au coronavirus. Il est à signaler que 54 cas ont été officiellement confirmés, hier.

S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale, il a déclaré que le gouvernement «a alloué une première enveloppe de 4.000 milliards de centimes pour l'acquisition de tout ce qui est nécessaire» pour circonscrire cette maladie. «Nous avons été, comme le monde, surpris par cette pandémie», a-t-il affirmé, expliquant que les autorités «essayent avec les compétences, les ressources humaines et le matériel dont nous disposons d’y faire face».

«En une semaine, nous avons importé plusieurs millions de dollars de matériels, de caméras thermiques, de kits, de gants pour pallier aux insuffisances que nous avions au début», a-t-il noté. S'agissant des réactifs, des bavettes et du gel hydro-alcoolique, le Premier ministre a assuré qu'ils sont disponibles et que «nous continuons d’en acheter», ajoutant que «des avions chargés de matériel médical arrivent en provenance des Emirats, de France et de plusieurs pays européens tels que le Danemark, et la Norvège». Le citoyen doit, pour sa part, adopter des comportements sanitaires à même de protéger sa santé, a-t-il soutenu, ajoutant que les mesures prises «ont permis de prendre des dispositions et d'être très transparents face à l'opinion publique». Le Premier ministre a soutenu : «nous devons prendre toutes nos précautions» et qu'«il ne s’agit pas d’ameuter l’opinion publique ni de réagir de manière intempestive».

«Il s’agit d’être mesuré et de prendre ses responsabilité d’homme d’Etat face à une crise mondiale qui risque de se répercuter sur notre pays», a-t-il dit. «Il faut comprendre qu’il n'y a pas un médicament ou un vaccin contre cette maladie», a-t-il dit, relevant que l’essentiel est d’essayer «de cloisonner, de circonscrire et d'ériger une sorte de barrière pour que le virus n’évolue pas à travers le territoire national».

Il ajoute que «les mesures préventives prise dans les zones les plus sensibles, à savoir Blida et Boufarik, ont permis de serrer et de cloisonner ce virus». M. Djerad a reconnu néanmoins que «la situation est en train d’évoluer car il s'agit d'un virus incontrôlable», ajoutant que «l'Europe est considéré comme un nouveau épicentre de cette épidémie, ce qui constitue une menace pour notre pays».



«Le gouvernement ne cherche pas des prétextes politiques pour interdire le Hirak.»



M. Djerad a en outre, indiqué que «les citoyens doivent comprendre, quand on leur dit de ne pas sortir, de ne pas aller dans des parcs, ne pas laisser les enfants dehors pour essayer de limiter, un tant soit peu, l’évolution de ce virus». Il déclare que le trafic maritime a été suspendu en guise de précaution. S'agissant du transport aérien, il a affirmé que «la suspension est partielle car nos citoyens qui sont à l'étranger attendent d'être rapatriés».

A une question sur la suspension des vols vers l'Europe, le Premier ministre soutenu que «tout est possible». «Il ne faut pas se précipiter à prendre des mesures qui ne correspondent pas à la réalité», a-t-il ajouté.

Interrogé sur ce qui est assimilé à une tentative d'instrumentalisation politique du Hirak, M. Djerad a fustigé ceux qu'il qualifie de «chants de sirènes» qui veulent emmener les citoyens vers des voies incertaines.

Il a rappelé que le pays traverse «une crise multidimensionnelle» et que «le gouvernement ne cherche pas de prétextes politiques pour interdire le Hirak». «Le Hirak du 22 février n'est plus le Hirak d'aujourd'hui. Chacun peut faire son évaluation mais la responsabilité est également individuelle et collective», a-t-il dit.

Il relèvera : «alors que le monde fait face à une pandémie, certains accusent le gouvernement d'être derrière cela et que c'est absurde», ajoutant «qu'il ne faut pas entendre ces voix qui s'élèvent et qui souhaitent pousser le pays vers le chaos».

M. Djerad appelle les citoyens qui participent aux manifestations «à faire preuve de vigilance et à prendre les précautions nécessaires». S'adressant aux manifestants, il déclare : «Je veux dire à mes frères et sœurs du Hirak que nous ne sommes pas en quête d’une instrumentalisation politique. Vous pouvez sortir si vous le désirez, mais prenez vos précautions pour ne pas compromettre votre santé, celle de vos voisins, de vos mères et vos pères et éviter de les exposer au risque.»



«Une situation exceptionnelle qui nécessite des mesures exceptionnelles.»



Il ajoute : «Soyez vigilants car il y va de votre santé et de votre vie». «C'est un moment très délicat, nous sommes dans une situation exceptionnelle qui nécessite des mesures exceptionnelles. Prenez vos précautions, soyez conscients et contribuez à construire cette nouvelle Algérie», dira M. Djerad qui a mis en garde contre les dangers de propagation de cette maladie à travers le territoire national, au risque «de passer à un autre stade». Il a évoqué également la réunion avec des savants musulmans «pour voir s'il est nécessaire de suspendre les prêches du vendredi».

Admettant «la réalité des défaillance des hôpitaux», M. Djerad a regretté «des manipulations médiatiques» sur le sort de certains malades confinés.

L'invité de la radio a réaffirmé que l’État a pris toutes les dispositions nécessaires sur le plan sanitaire pour prendre en charge les cas qui se présentent» , affirmant qu’il n’y a pas un cas qui est admis dans un hôpital et «qu’on a laissé partir comme certains le prétendent». Le Premier ministre a salué «toutes les équipes sur le terrain qui travaillent sans relâche pour prendre en charge tous les cas délicats et que nous devons encourager».

Il a affirmé que les représentants de l'OMS ont fait part de leur constat que «l'Algérie fait des efforts énormes et a les moyens pour prendre en charge les malades ainsi que les moyens de prévenir des cas».

Insistant sur l'importance d'«une politique de communication et de sensibilisation», le Premier ministre a assuré que le président de la République «suit de près la situation» et que «des cellules de veille ont été installées dans tous les départements ministériels pour une meilleure coordination» et il a appelé la presse à redoubler d'efforts pour sensibiliser l'opinion publique.

Le Premier ministre est aussi revenu sur le grand chantier politique actuellement en œuvre pour dire que «la rupture avec l'ancien ordre devrait se faire de manière intelligente et sereine car nous avons un programme politique qui permet de passer ensemble à cette phase».

M. Djerad a déclaré qu'un conseil interministériel sur la loi de finances complémentaire sera le moment opportun de prendre des mesures nécessaires en faveur de l'économie. M. Djerad admet que le pays a connu «une accumulation terrible de retards dans plusieurs domaines» et que pour le moment «il s'agit de ne pas refaire les mêmes erreurs».

«Notre vision est claire et elle découle d'une approche pragmatique qui n'est ni populiste ni démagogique pour faire sortir le pays de sa crise multidimensionnelle», a déclaré M. Djerad en lançant un appel au dialogue et au partenariat.

Il lance un appel à la classe politique et à l'élite à tenir compte de cette volonté et lutter contre la corruption pour que la justice retrouve sa sérénité et son indépendance.

«Notre élite politique doit être consciente pour assumer la responsabilité et il faut dire à tous les citoyens que c'est l'occasion pour s'en sortir et bâtir un pays de démocratie et de liberté» a-t-il conclu.

Tahar Kaïdi