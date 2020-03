Abdelaziz Rahabi : «La suspension temporaire des marches est un devoir national»

L'ancien ministre de la Communication, Abdelaziz Rahabi, a estimé hier que la suspension temporaire des marches, en raison des risques sanitaires du coronavirus, s'impose comme un «devoir national et patriotique». «La suspension temporaire des marches, en raison des risques sanitaires avérés, s'impose dès lors comme un devoir national et patriotique», a écrit M. Rahabi sur son compte twitter, affirmant que «L'Algérie vit un état d’urgence sanitaire non déclaré en raison de la gravité de la pandémie du coronavirus, de l'impréparation de notre système sanitaire (...)». Il a ajouté, en outre, que «cette mesure participera à préserver notre pays et notre peuple des graves conséquences sur la situation générale de l'Algérie», soulignant que cette mesure «n'entamera en rien le droit inaliénable et permanent à manifester librement pour une Algérie plus juste et plus forte».