Tipasa : Mobilisation tous azimuts

Le week-end dernier à Tipasa ne ressemblait à aucun autre, car la ville est apparue quasi déserte. Une situation exceptionnelle en ces premiers jours de printemps, mais compréhensible si l’on se réfère aux mesures préventives recommandées aux Algériens pour réduire la propagation de l’épidémie du coronavirus, qualifiée de pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En effet, si la ville de Tipasa, perle de la Méditerranée, est réputée pour être en pareille période de l’année (vacances de printemps), le point de mire d’un nombre considérable de visiteurs, friands de ses belles forêts et autres régions côtières, il n’en a pas été de même pour ce week-end, durant lequel le calme régnait en maître mot sur les rues du chef-lieu de cette wilaya du littoral algérien, au point où ses habitants en furent interloqués.

«Je n’aurais jamais imaginé que les Algériens pouvaient être capables d’un tel niveau de mobilisation et de prévention», a souligné, à ce propos, Yacine, un restaurateur de la ville, visiblement déconcerté, par ce recul notable du nombre de visiteurs à Tipasa, lieu de villégiature préféré des Algérois, mais aussi des habitants de Blida et d’Ain Defla.

«Même les jeunes motards habitués à sillonner l’autoroute et les rues de la ville ont disparus», a-t-il fait remarquer, non sans se féliciter de cette prise de conscience chez les gens, «digne d’encouragement», car la «santé publique est la responsabilité de tous».

En dépit de l’éventualité de pertes financières pouvant toucher son commerce à cause de «cette quasi absence des clients du samedi», Yacine s’est montré compréhensible, au vu «des craintes somme toutes logiques planant à propos de ce virus, qui a déjà fait trois victimes en Algérie», a-t-il déploré, pour souligner l’importance de ces mesures préventives prises par les concitoyens.



Calme plat dans les restaurants et sites touristiques



Restaurants et cafétérias quasi vides, places publiques abandonnées, et des sites touristiques, avec des visiteurs se comptant sur les doigts d’une main, au moment où les forêts récréatives de Bouharoun, Chenoua, Cherchell, Hadjeret Ennous jusqu’à Gouraya, paraissaient visiblement dépeuplées, telle fut le constat du weekend dernier à Tipasa.

Le constat a été le même pour toutes les autres régions et sites touristiques de la wilaya, dont le port de Cherchell et Gouraya, à l’ouest, et le littoral de Bou Ismail et les salons de glace de Douaouda à l’est. «Les Algériens semblent visiblement prendre très au sérieux cette pandémie mondiale», selon l’expression de Mahdi H. un habitant de la ville.

«Il est évident que nous sommes entrés dans une période de mobilisation extrême contre cette épidémie, où les mesures préventives sont de mises», a-t-il ajouté. Des mesures dont les conséquences sont directement répercutées au niveau du complexe touristique la Corne d’or, le parc d’attractions de Tipasa, le port de plaisance, jusqu’à la ville romaine, où les ruines semblent plus mélancoliques que jamais.

Aussi la prévention semble nettement prendre le pas au niveau des pharmacies et autres cliniques médicales, dont les cliniques dentaires, où les salles d’attente sont régulièrement désinfectées, avec obligation de prise de rendez-vous pour limiter au maximum les contacts en salle d’attente.

Même son de cloche pour les attroupements des citoyens, devenus peu nombreux à la sortie des mosquées, notamment concernant la place publique attenante à la mosquée du centre-ville.

La ville de Tipasa vit à l’heure du coronavirus, comment s’en prémunir, comment éviter sa propagation, l’Algérie est-elle préparée pour y faire face, y a-t-il lieu de faire des réserves de produits alimentaires, telles sont les questions qui reviennent dans toutes les bouches, au moment où les produits d’hygiène pour mains ont vu leurs prix monter en flèche, avec l’apparition, en parallèle, des premiers usagers de bavettes dans les rues désertes de la ville romaine.

En somme, la pression est visible dans les rues, mais elle est atténuée par le sens d’humour légendaire des Algériens, dans une tentative de détendre les esprits, sans perdre de vue l’impératif du respect des consignes de prévention de cette épidémie.