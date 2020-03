Oran : «Restez chez vous !»

En dépit des appels de l’OMS, des scientifiques et des campagnes de sensibilisation sur les risques de propagation du COVID-19, l’imprudence est quand même observée chez certains de nos concitoyens. A Oran, toutes les activités officielles, politiques, économiques, culturelles ont été annulées. Néanmoins, les consignes de prévention ne sont pas tout à fait respectées.

Les marchés connaissent une grande affluence le week-end, les cafés et les restaurants sont bondés de monde, les places et les jardins publics pris d’assaut après la prière du vendredi par les familles. Dans certains quartiers, des fêtes de mariage ont été organisées. Face à cette situation, des membres du mouvement associatif ont lancé des appels de sensibilisation, à travers les réseaux sociaux, principalement le Facebook. Ils estiment que même si la situation est sous contrôle, des mesures préventives plus strictes doivent impérativement être prises avant qu’il ne soit trop tard.

Ainsi une campagne a été lancée sur les réseaux sociaux avec le hashtag «stayathome» qui signifie «restez chez vous», incitant les citoyens à réduire sensiblement leurs déplacements. D’autres internautes organisent chaque soir des directs avec des médecins qui expliquent la réalité de cette crise sanitaire mondiale et prodiguent des informations sur la conduite à tenir au cas d’apparitions de symptômes et face à un cas suspect. Pour leur part, des radios locales enchaînent des émissions spéciales sur le COVID-19 pour sensibiliser la population sur la nécessité du respect des consignes sanitaires.

Amel Saher