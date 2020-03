lutte contre le Coronavirus, Tizi Ouzou : Plaidoyer pour la suspension des marches

Les citoyens de Tizi Ouzou commencent à changer leurs habitudes quotidiennes, en adoptant des mesures de prévention contre le coronavirus.

Les habitants limitent au maximum leurs déplacements dans les cafés et autres lieux publics et prennent d’assaut les officines pharmaceutiques et magasins de vente de produits d’hygiène pour s’approvisionner notamment en gels hydro-alcooliques et bavettes.

Les officines subissent une forte pression de citoyens à la recherche de ces produits qui sont disponibles, selon le gérant d’une pharmacie. Cette forte demande est un signe de la prise de conscience des citoyens quant à la nécessité de prévenir la propagation de cette pandémie.

De nombreux citoyens insistent sur l’impérative nécessité de suivre strictement les mesures de préventions et à participer à l’effort de sensibilisation sur les dangers de ce virus. Les habitants sont également nombreux à plaider en faveur de la suspension de toutes les manifestations publiques, y compris les marches populaires de vendredi et mardi. A ce titre, des universitaires et médecins multiplient les appels à l’arrêt provisoire de ces marches qui peuvent constituer un véritable vecteur de propagation de cette pandémie. «Les médecins confirment la gravité du coronavirus mais il y a des individus qui n'en sont pas conscients», indique Belkacem Boukherouf, enseignant d’économie à l’université sur sa page Facebook. «Restez chez vous et observez une trêve de quelques semaines», conseille-t-il.

«Tant que la menace est présente, je ne marcherai plus. Je ne veux être ni l'hôte ni le vecteur de ce virus», a, pour sa part, fait savoir dans un post, Mahmoud Boudaren, docteur en psychiatrie et ancien député. Le sénateur Hocine Haroun (FFS) a annoncé dans un post que «par mesure de sécurité sanitaire, suite au dépistage et à l'hospitalisation d'une personne atteinte du coronavirus dans mon village, Ait Maalem, je me suis astreint au confinement de 14 jours.»

Il a également fait savoir que «la personne atteinte a côtoyé amis et famille durant les 5 jours écoulés et que la contamination pour certains est fort probable». «Le DG du CHU conseille à toute personne ayant approché le sujet atteint de se rendre à l'hôpital de Boghni où une cellule de dépistage est installée», dit-il. Le sénateur invite, en outre, le comité du village à agir vite auprès des villageois en provenance de l'étranger pour les inciter au confinement sanitaire et sensibiliser les citoyens à adopter les gestes de prévention. «La raison doit l’emporter et il faut multiplier ce genre de messages», indiquent, par ailleurs, des internautes.

Bel. Adrar

Le syndicat des pharmaciens reporte la grève

Le Bureau de Tizi-Ouzou du syndicat national algérien des pharmaciens d’officines (SNAPO) a décidé de reporter sa grève prévue pour aujourd’hui, à cause de la pandémie du coronavirus, a-t-on appris hier auprès de son président Mouloud Smaïli.

«Suite à l’évolution de coronavirus le bureau de Tizi-Ouzou du SNAPO qui s’est réuni hier (samedi) en session extraordinaire a décidé dans une attitude responsable de professionnels de la santé, de geler et de reporter son mouvement de grève prévue pour demain à une date ultérieure. Nous avons mis de côté nos revendications le temps que la crise passe», a-t-il déclaré à l’APS.

Dans un communiqué de ce même syndicat, le bureau de Tizi-Ouzou a souligné que «cette situation de crise sanitaire inédite que traverse notre pays, à l'instar de toutes les nations du monde, nous impose une attitude responsable en tant que professionnels de santé, afin d'assumer pleinement notre rôle dans la sensibilisation et la prévention de nos concitoyens contre la propagation de cette pandémie», est-il précisé.

Un appel a été lancé par le SNAPO de Tizi-Ouzou aux pharmaciens afin de participer «d'une manière très active» à la campagne de prévention, lancée par l'OMS et les autorités sanitaires du pays, et a «prodiguer les conseils et renseignements indispensables aux patients pour contenir le risque de contagion», est-il indiqué dans le même communiqué.