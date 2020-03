Arav : La rencontre «Ramadhan et programmes audiovisuels» reportée

La rencontre sous le thème «Ramadhan et programmes audiovisuels», initialement prévue jeudi prochain à Alger, a été reportée à une date ultérieure dans le cadre de la prévention face à la propagation de la pandémie du coronavirus, indique dimanche un communiqué de l'Autorité de régulation de l'audiovisuel (ARAV).

«Conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et dans le cadre de la prévention contre la propagation de la pandémie du coronavirus, l'Autorité de régulation de l'audiovisuel informe ses invités ainsi que ses partenaires et les différents médias du report de la rencontre-débat autour du thème +Ramadhan et programmes audiovisuels+ qui était programmée pour le 19 mars 2020 à Bibliothèque nationale», précise la même source, ajoutant que «la date à laquelle se tiendra la rencontre sera communiquée ultérieurement».