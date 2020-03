Etusa : Désinfection quotidienne des bus

L'Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger (ETUSA) a pris une série de mesures préventives à même de faire face au «Coronavirus (Covid-19)», dont des campagnes de sensibilisation et des opérations quotidiennes de désinfection de près de 350 bus de l'entreprise, a-t-on appris dimanche auprès de son chargé de communication.

L'ETUSA a procédé, depuis une semaine, à la prise de mesures préventives dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, notamment des campagnes de sensibilisation au profit de ses employés (chauffeurs, receveurs et agents d'entretien) à même de parer tout risque de contamination, a fait savoir

M. Abbes Ahcene, dans une déclaration à l'APS, précisant que l'opération se poursuit de manière quotidienne.

Outre la fourniture de gel hydroalcoolique au profit de ses employés (receveurs, chauffeurs, agents d'entretien et administratif) en tant que mesure préventive, il a été procédé, dans ce sens, au placement de grandes affiches dans les bus concernant les symptômes et les moyens de prévention contre le Covid-19 et contenant de simples messages de sensibilisation pour éviter le risque de contamination, a-t-il souligné. Dans l'objectif d'éviter la présence d'un grand nombre de voyageurs dans le même bus à la fois, M. Abbas a relevé la prise de mesures devant réduire le nombre de passagers à même d'éviter la promiscuité et le contact à l'intérieur du bus, et ce afin d'éviter la contamination au Coronavirus, qualifié de pandémie, d'où l'impératif de faire preuve de prudence.

À la fin des voyages programmés, les bus de l'Etusa (près de 350 bus) seront soumis à des opérations de désinfection au niveau des garages, a souligné le même responsable, ajoutant que des produits désinfectants sont distribués aux agents pour désinfecter les sièges, les poignées et les portières du bus de manière périodique et précise.