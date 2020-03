Transport maritime et aérien : Rapatrier les Algériens bloqués à l'étranger, un impératif

L'Entreprise nationale de transports maritime des voyageurs a décidé de suspendre temporairement toutes ses traversées maritimes en raison du niveau de propagation du coronavirus et de son intensité dans les pays où escalent ses car-ferries et des risques de contagion, a annoncé l’ENTMV dans un communiqué, précisant que ce gel des traversées maritimes s'étalera jusqu'à l'amélioration de la situation pandémique.

Le communiqué, rendu public samedi, note cependant que des traversées «de rapatriement au profit des passagers bloqués en France et en Espagne seront programmées au besoin». Après ce premier communiqué, l'Entreprise a donné de plus amples éclairages, précisant que les traversées maritimes reliant l’Algérie à la France du dimanche au mercredi du mois courant, seront, en fait, «maintenues pour rapatrier les passagers algériens». Il s'agit des traversées maritimes à bord du navire Tariq Ibn Ziyad, qui va «assurer la liaison Alger-Marseille du lundi 16 mars et Marseille-Alger du mercredi 18 mars», souligne la même source. En plus du Tariq Ibn Zeydoun deuxième navire, El Djazair II, va assurer la liaison Oran -Marseille du dimanche 15 mars et Marseille-Oran du mardi 17 mars, révèle l’entreprise. L’ENTMV précise que «le gel des traversées maritimes en raison de l'épidémie du virus coronavirus débutera le jeudi 19 mars».

Pour ce qui concerne le transport aérien, la compagnie nationale Air Algérie a rapatrié, depuis le début de la propagation de la pandémie, près de 160 ressortissants algériens, de la région du Wuhan en Chine, depuis les lieux saints de l'Islam et, actuellement, du Maroc. S’exprimant sur la question, le Premier ministre a déclaré, hier sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale, que «nous avons une responsabilité à assumer vis-à-vis de nos citoyens. Nous devons rapatrier les Algériens bloqués à l'étranger. C'est cela qui nous intéresse le plus».

Soraya Guemmouri