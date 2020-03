Centres d'accueil pour personnes âgées : Suspension des visites

Les visites aux centres d'accueil pour personnes âgées sont désormais suspendues. Le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme a instruit l’ensemble des directeurs de l’action sociale à travers le pays d’interdire les visites des étrangers au niveau des centres pour personnes âgées. Cette mesure vise à éviter tout risque de transmission du coronavirus à cette catégorie vulnérable. Dans une correspondance adressée aux directeurs des centres, le ministère de la Solidarité a indiqué que seuls les directeurs de l’action sociale sont habilités à trancher sur les cas des visites. L’accent est mis sur l’importance d’éviter au mieux tout contact avec le milieu extérieur, eu égard à la vulnérabilité des personnes de troisième âge, mais aussi au risque de propagation du covid-19. Le ministère a instruit également les directeurs des centres pour personnes âgées à respecter les règles d’hygiènes au sein des établissements en vue de protéger les pensionnaires contre une éventuelle contamination. En outre, le ministre de la Solidarité, conformément aux instructions du Président de la République, a procédé à la fermeture des établissements et des centres spécialisés pour personnes handicapés du jeudi 12 mars jusqu'au 5 avril. Par ailleurs, en vue d’informer la population sur les dangers et risques de la propagation du le Covid 19 et sur les moyens de prévention contre ce virus, le ministère a lancé une caravane de sensibilisation dans la wilaya de Ain Temouchent.

Ainsi, une dizaine de médecins sillonneront les différentes communes de la wilaya pour sensibiliser les citoyens sur l’importance d’observer les règles d’hygiènes pour freiner la propagation de nouveau coronavirus.

Kamélia Hadjib