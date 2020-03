Tizi Ouzou : Report de la commémoration de l’assassinat de Mouloud Feraoun

L’ensemble des activités commémoratives du 58e anniversaire de l’assassinat de l’écrivain Mouloud Feraoun, prévues dans son village natal, Tizi-Hibel, au sud de Tizi Ouzou, ont été reportées au 16 avril prochain pour cause du risque de la pandémie du coronavirus (Covid-19), a-t-on appris hier de l’association éponyme.

«Nous nous sommes contentés pour aujourd’hui d’une célébration réduite au strict minimum, juste pour marquer l’évènement, à cause de la pandémie du coronavirus, et avons décidé de reporter l’ensemble des activités prévues pour cette célébration pour le 16 avril prochain coïncidant avec la journée du Savoir», a indiqué à l’APS, Nessah Mokrane, président de ladite association.