27e anniversaire de l’assassinat de Djilali Liabès : Un homme, une œuvre, un projet

27 ans se sont écoulés depuis l’assassinat du sociologue et chercheur Djilali Liabès, qui était à la tête de l’Institut national des études stratégiques, le 16 mars à proximité de son domicile situé à Kouba. Auteur de plusieurs œuvres, Djillali Liabès imposait le respect de par son humilité.

Né en 1948 à Sidi Bel-Abbès, Djillali a fait ses études primaires et secondaires dans cette cité, avant de rejoindre l’université d’Alger et obtenir une licence en philosophie et en sciences sociales, puis décrocher un doctorat 3e cycle et un doctorat d’Etat en littérature et sciences humaines. Il fut nommé ministre de l'Enseignement supérieur en 1991. L’université de Sidi Bel-Abbès porte son nom. Les amis du regretté ont encore en mémoire l’allure de ce jeune lycéen déterminé à faire valoir son talent et à relever tous les défis.

Un vibrant hommage lui a été rendu par le mouvement associatif, notamment l’association Besma.

A. Bellaha