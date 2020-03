Atelier de littérature amazighe : Promotion de l’édition

De notre envoyée spéciale à Boussemghoun : Kafia Aït Allouache

L'encouragement de la promotion de tamazight dans ses modes d'expression chaouie, mozabite, chelhie, etc., est une nécessité pour asseoir la dimension nationale de l'amazighité. Cet aspect ne peut être réalisé qu'à travers l'encouragement de la littérature amazighe qui enregistre une avancée considérable. Les travaux de l'atelier sur la littérature amazighe à travers les contes, qui se sont tenus hier et avant-hier à la salle des conférences de la commune de Boussemghoune, à El Bayadh, se sont achevés par la lecture des recommandations portant sur la transcription de tous les genres littéraires des régions de Boussemghoune, Naâma et Bechar pour permettre la poursuite de l'évolution des sociétés.

Il s'agit aussi de la préservation du patrimoine local ainsi que de l'identité nationale. Il est aussi question de la publication d'un recueil de 18 contes, réalisé par Hadj Kadi, l'édition d'un recueil de proverbes et d'un recueil de poésie de Mohamed Belhadj, à côté de l'édition d'un recueil de poésie avec la variante taggargrent d’Ouargla.

Ces genres littéraires assureront l'équilibre de tamazight, a souligné le secrétaire général du Haut Conseil de l'amazighité, M. Si El Hachemi Assad, qui a annoncé la publication de plus de 300 ouvrages de littérature amazighe avec le soutien du HCA, tout en exprimant son optimisme quant à l’avenir de l’opération de diffusion pour la promotion de la langue et de la culture amazighes.

Il a salué les efforts fournis par l'équipe du HCA pour assurer la réussite et la promotion de tamazight. Le conte, la poésie, les devinettes et proverbes doivent être protégés car la perte de ce patrimoine induit la perte de l'identité, a-t-il souligné, en ajoutant que la sauvegarde de ce patrimoine est la responsabilité de tous et que les responsables politiques doivent également la prendre en charge. Il a indiqué qu'en plus du HCA, l'ENAG et autres maisons d’édition privées participent à l’édition du livre amazigh.

Pour sa part, le directeur de l'enseignement et de la recherche au HCA, Boudjemaâ Aziri, a précisé que la littérature amazighe a enregistré des avancées remarquables et qu'elle marque sa présence.

