Révision de la Constitution : Le premier jalon du projet de l’Algérie nouvelle

La révision de la Constitution est «le premier jalon au projet de l'Algérie nouvelle et de l'instauration de l'Etat des institutions», ont indiqué les participants à une journée d'étude, organisée samedi à Blida. A ce titre, M. Redouane Khelif, président du Front national pour la justice sociale (FNJS), initiateur de cette rencontre, a mis en avant «l'importance du projet de révision de la Constitution en vue de l'instauration de la nouvelle République».

«Cette révision ne pourrait se faire sans l'association du citoyen, toutes franges confondues, à l'effet de réaliser toutes les aspirations et ambitions du peuple algérien», a préconisé M. Khelif, ajoutant que dès réception d'une copie de la mouture de la Constitution, son parti «apportera de nouveaux ajouts et concepts, à même d'enrichir ce document».

De son côté, M. Ghouini Larbi, enseignant à l'université d'Alger 3, estime que la révision de la Constitution «est désormais une réalité et un impératif pour remédier aux dysfonctionnements existant dans la Constitution actuelle», ajoutant que «la prochaine étape implique une nouvelle révision pour édifier une nouvelle République».

A son tour, Lazhar Marok a indiqué que « l'Algérie a vécu des transformations importantes, qui ont révélé la limite des précédentes Constitutions en matière de résolution des crises», mettant l'accent sur la nécessaire prochaine révision» qui œuvrera à la satisfaction des revendications du peuple pour une Algérie nouvelle qui repose sur la démocratie, l'Etat de droit et la dignité.

M. Marok a mis en avant la nécessité d'impliquer tous les acteurs dans la rédaction de ce nouveau document qui doit jouir d'une immunité et être au service de l'intérêt du peuple.