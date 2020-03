M. Kamel Fenniche, président du Conseil constitutionnel : «La nouvelle Constitution doit répondre aux changements que connaît le pays»

Le président du Conseil constitutionnel a affirmé, hier, que la révision constitutionnelle doit répondre aux changements que connaît le pays sur les plans politique, économique et culturel, estimant que la présentation de ce projet au Parlement, en associant les partis et la société civile, permettra d’élaborer une Constitution consensuelle qui consacre la transparence et la démocratie.

Kamel Fenniche, qui s’exprimait sur les ondes de la Radio nationale, a souligné que la nouvelle Loi fondamentale doit conduire à la révision de toutes les lois ordinaires et organiques, y compris la loi portant régime électoral afin d’éliminer toutes les incohérences. «L’élément le plus important inclus dans le nouvel amendement est le principe de la séparation des pouvoirs afin d'éviter l’autocratie. Par conséquent, l'ambiguïté liée à la nature du système de gouvernance doit être levée», a-t-il déclaré, considérant que le régime semi-présidentiel est le mieux adapté à la réalité de la société.

Ce régime repose, selon lui, sur le dualisme du Pouvoir exécutif, outre l’activation du rôle du Parlement qui contrôle l’action du gouvernement avec l'aide de la Cour des comptes. Le président du Conseil constitutionnel a indiqué que le régime politique qui sera mis en œuvre à l'avenir veillera à ce que chaque pouvoir exerce ses prérogatives de manière équilibrée. «Ce sont là les fondements de la nouvelle République promise par le chef de l’Etat et qui constitue l’essentiel des revendications du mouvement populaire», a-t-il assuré. Il a également salué l'application de l'article 208 qui donne au président de la République le pouvoir d’opérer un amendement constitutionnel et de le présenter aux deux Chambres du Parlement, ce qui contribue, à ses yeux, à élargir le débat public et à informer la majorité des citoyens sur les principaux axes de ce document.

Sur la Constitution, Fenniche a cité certaines anomalies en termes de formulation des articles, de l’ambiguïté dans certaines dispositions et de l'incohérence entre les versions arabe et française. Au sujet de l'article 188, le même responsable a souligné que son amendement constituera une évolution constitutionnelle en vue de se mettre au diapason des évolutions en cours dans le monde, citant à ce propos la possibilité accordée au justiciable de faire valoir le principe d'inconstitutionnalité devant tout tribunal civil, administratif et pénal. «La loi organique qui définit les conditions d'application de cet article ne reflète pas fidèlement le texte et l'esprit de cet article», a-t-il mentionné, relevant l'importance des amendements liés à l'enrichissement de l’arsenal juridique relatif aux droits et libertés, à la lutte contre toutes les formes de corruption et à la consécration de l'indépendance du Pouvoir judiciaire par la mise en place d’une carte des conseils judiciaires. Aussi, il a salué l'initiative de créer une Cour constitutionnelle.

Salima Ettouahria