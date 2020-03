Troisième jour du procès d’Abdelghani Hamel : Des ex-hauts responsables mis en cause

Le troisième jour du procès de la famille de l’ancien DGSN, le général major à la retraite Abdelghani Hamel, a été marqué par l’audition des quatre ex-walis, poursuivis dans ce dossier, et la déclaration brûlante de l’ancien directeur des Domaines de Tipasa, Ali B., qui a lancé : «J’ai subi des pressions et des menaces de la part de responsables et d’hommes d’affaires.»

Il était 10h39 mn, quand les accusés dans l’affaire dite «Hamel» pénètrent dans la salle d’audience. L’ancien ministre des Transports, Abdelghani Zaâlane, vêtu d’une veste bleu marine, souriait aux membres de sa famille. De même, pour la fille de l’ancien directeur des domaines qui criait «Papa… Papa » avant qu’il ne prenne place dans le box. Les trois fils Hamel ont également salué l’assistance, leur mère et leur sœur ainsi que leur belle-sœur, qui n’a pu retenir ses larmes à la vue de son mari Ameyar. Quand l’ancien DGSN a pris place dans la première rangée ses deux fils, Mourad et Chakib, se sont précipités pour l’embrasser. La présidente de l’audience a entamé à 10h 45, l’ouverture du procès par l’appel des accusés, des représentants de la partie civile et des témoins qui n’ont tous pas répondu à la convocation de la justice.



Non-respect de la décision du tribunal administratif



L’ancien directeur des domaines de Tipasa Ali B., en détention provisoire, a été le premier a être entendu. Il est poursuivi, notamment pour abus de fonction et dilapidation de deniers publics. Son audition a porté essentiellement sur les conditions dans lesquelles les fils Hamel ont bénéficié d’une assiette foncière agricole de 14.000 m2 à Tipasa. En 2016, le wali de Tipasa, Abdelkader Kadi, a affecté ce terrain à l’Eurl HCH Algérie, appartenant aux enfants de Hamel. La direction des services des Domaines a contesté ces affectations et a déposé plainte devant le tribunal administratif pour les faire annuler. Plus d’une année après, les arrêtés d’attribution signés par ce wali ont été annulés. Le nouveau wali de l’époque, Moussa Ghelai, a signé en 2017 des arrêtés de réattribution, dont celui au profit des enfants de Hamel, sans attendre la décision de la justice. L’ancien directeur des Domaines a répondu d’emblée à la juge : «Ce sont des accusations graves. J’ai subi des pressions et j’ai eu des problèmes graves en 2016 et 2017 avec des hommes d’affaires influents, notamment avec l’adoption de la loi de finances complémentaires de 2015. Je rejette toutes les accusations, notamment l’abus de fonction», a-t-il insisté. L’accusé n’a pas cessé d’évoquer des «pressions», c’est pourquoi la juge lui demande : «Ne parlez pas de généralités». Il a alors évoqué l’intervention directe de l’ancien chef de Sûreté de wilaya de Tipasa qui l’a harcelé pour la réattribution des décisions au profit du fils de Hamel. «J’ai informé le wali de Tipasa à l’époque, lors de la réunion d’évaluation des projets, il m’a dit «on va voir après», en attendant la réponse de la direction générale des domaines. J’étais dans une situation complexe. La direction générale des domaines m’a demandé de retirer la plainte». La juge lui rappelle qu’il a fini par signer la décision. L’accusé répond : «Oui, mais avec une clause. Si le tribunal administratif décide l’approbation du premier jugement on va annuler la transaction». L’accusé a fait savoir qu’il avait déposé dix plaintes à propos des pressions auprès de la justice, mais sans suite. La juge est intervenue : «Pourquoi n’avez-vous pas décidé de partir en retraite ?». Il a répondu, qu’il avait pensé à entamer la procédure. En réponse à la question du parquet il dit avoir reçu des «menaces douces» du wali de l’époque, Abdelkader Kadi. «J’ai déposé une plainte contre lui et également contre le directeur de l’Industrie et celui du Tourisme. Moi, je ne connais personne de la famille Hamel. J’ai connu ses enfants en prison» a-t-il conclu.



Gel des mises en demeure contre Shahinez Hamel sur instruction du wali Zoukh



Djelloul H., chef de service technique à l’Agence de gestion et de régulation foncière urbaine d'Alger, accusé en liberté, poursuivi notamment pour abus de pouvoir et dilapidation de deniers publics, a affirmé lors de son audition que «le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh a donné des instructions de ne pas transférer le dossier de Shahinez Hamel à la justice et de résilier le contrat». La présidente de l’audience lui fait remarquer que le contrat a été résilié en 2019, alors que les mises en demeure datent de 2016. «Pourquoi n’avez-vous pas procédé à la résiliation après trois mises en demeure ?». Il a expliqué au tribunal que les mises en demeure à l’encontre de la fille Hamel avaient été gelées à la demande de Zoukh. Lors de l’audition de Nacer Ch., chef de service d’évaluation et de contrôle à l’AGERFA, la juge a relevé que la superficie de l’appartement de l’ancien DGSN à Hydra n’est pas la même sur la fiche d’évaluation. «Vous trouvez logique que la superficie d’un appartement F3 avec des annexes soit de 64 m2 seulement ?». L’accusé a répondu : «Mon travail est d’élaborer une fiche d’évaluation sur la base de données collectées par les agents». Par ailleurs, le promoteur immobilier Ali B. accusé également en liberté a tenté de justifier l’attestation de travail délivrée à Shahinez Hamel, alors qu’elle était juste stagiaire. «Non, elle était ingénieur stagiaire et elle avait droit comme les autres à une attestation de travail et à un salaire». Mais elle n’avait pas de fiche de paie ni de couverture sociale intervient le représentant du ministère public. Le promoteur a répondu : «Je n’avais pas de comptable». Il a reconnu que Shahinez Hamel avait acheté un appartement à 18 millions de DA. «Elle a payé la totalité», a-t-il répondu, contrairement à ce qu’avait déclaré Shahinez Hamel lors de son audition. «C’est un achat sur plan et j’ai payé juste une tranche» avait-elle dit. Les ex-walis poursuivis dans cette affaire ont affirmé la légalité des procédures, notamment les décisions d’octroi de projets d’investissement aux enfants de Hamel, dans le cadre de la politique de l’Etat basée essentiellement sur la promotion de l’investissement. Abdelmalek Boudiaf, ancien ministre de la Santé, poursuivi en qualité d’ex-wali d’Oran, notamment pour abus de fonction, a assuré avoir accompli sa mission «dans le cadre de la loi» . Il a longuement expliqué au tribunal la procédure d’octroi d’un projet d’investissement par une commission. «J’ai toujours insisté sur l’application de la loi et la préservation du foncier agricole». Il a défendu la décision du projet de réalisation d’un hangar public et d’une usine à Tafraoui au profit de Mourad Hamel. «Il a respecté toutes les procédures administratives. Tout investisseur qui a déposé un dossier a eu une réponse, dans le cadre de la loi» , a-t-il insisté. Boudiaf a rappelé que la commune d’Oran a bénéficié, pour la première fois depuis 1972, en 2010 de programmes de relogement. Aux questions du tribunal, il a affirmé qu’il n’avait aucune relation avec les enfants de l’ancien DGSN. «J’avais juste une relation professionnelle avec M. Hamel. Je ne suis pas satisfait de ma comparution aujourd’hui devant le tribunal. J’ai été wali d’Oran et de Constantine. J’ai réalisé des actions de développement dans ces villes et quand j’ai été nommé ministre de la Santé, j’ai mené une grande bataille. L’industrie pharmaceutique a atteint 67% alors qu’elle ne dépassait pas 7%».



Les questions «pièges» du Parquet



De son côté, Abdelghani Zaâlane, en détention provisoire dans cette affaire, a mis l’accent sur le contexte dont lequel les décisions ont été délivrées aux investisseurs et pas uniquement à Chafik Hamel qui a bénéficié d’un lot de terrain de 6 ha pour la réalisation d’une usine d’aluminium. «La décision est basée sur un support juridique. Certes j’ai réduit la superficie de 11.000 à 5.000 m2, je l’ai fait pour l’intérêt des citoyens pas de Hamel. Le lot était situé à proximité d’une voie express et d’un passage piéton». Abdelghani Zaâlane a insisté sur le respect des lois de la République. «Je ne connais pas les enfants de M. Hamel. Je suis réputé pour être quelqu’un qui ne rend pas service», rappelant son long parcours de commis de l’Etat. L’ancien wali de Tlemcen, Zoubir Bensebane a été «piégé» par le parquet lors de son audition sur le projet d’huilerie octroyé aux enfants de Hamel, mineurs à l’époque. «Si quelqu’un qui a juste 16 ans vous sollicite pour un projet d’investissement, est-ce que vous l’accordez ?». L’ex-wali a répondu : «Jamais !». La juge, elle, a mis en exergue, la superficie de 5.000 m2. «Ce n’est pas trop pour une huilerie ?». L’accusé a rejeté la responsabilité. «Des directions sont chargées de l’étude du dossier», affirmant que ce projet constituait une valeur ajoutée à la région. L’ex- wali de Tipaza, Moussa Ghelai, accusé en détention, est revenu sur l’affaire des arrêtés de réattribution, au profit de Mourad Hamel.



Intervention à «un haut niveau» pour un acte de concession de Mourad Hamel



«Les actes de concession ont été annulés à la demande du Premier ministre (à l’époque Abdelmalek Sellal, témoin dans cette affaire) par le biais des ministres de l’Intérieur et des Finances. La décision ne concernait pas Mourad Hamel. Par la suite, j’ai reçu une autre notre du Premier ministrepour la réattribution des arrêtés dans les lots qui ne sont pas situés dans des zones agricoles. On a retiré la plainte mais le tribunal administratif a poursuivi la procédure». Il a révélé que l’ancien chef de sûreté de Tipasa, le contrôleur de police, Salim.DJ, l’avait contacté à plusieurs reprises pour s’enquérir de l’affaire. «Je trouvais son intervention normale et naturelle».

Confronté aux déclarations de ce dernier devant le juge d’instruction, l’ancien wali de Tipaza a nié en bloc les accusations : «Je ne lui jamais dit que je m’en occupe, je cherchais la satisfaction du DGSN». La juge lui rappelle que l’ancien chef de sûreté de Tipaza avait déclaré que l’ex- Wali de Tipaza lui avait assuré le règlement du dossier du fils de Hamel «loin des pressions». Selon son témoignage, le DGSN n’aurait pas dû faire intervenir le conseiller du président, Saïd Bouteflika, et le Premier ministre Abdelmalek Sellal. «La vérité est que le ministre de l’Intérieur m’a contacté pour s’enquérir de l’évolution du dossier», a déclaré Moussa Ghelai lors de son audition. A 14h02 , le tribunal a clôturé les auditions des accusés. 15h30mn, reprise de l’audience pour les auditions des témoins qui se sont poursuivies jusqu’à une heure tardive.

Neila Benrahal