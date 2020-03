Batna : 2.800 comprimés psychotropes hallucinogènes saisis

Pas moins de 2.802 comprimés psychotrope hallucinogènes de différents types ont été saisis et 28 individus dont des repris de justice arrêtés dans la wilaya de Batna par les éléments de la sûreté de wilaya lors d’opérations distinctes, a-t-on appris dimanche auprès de la cellule d’information et de communication de ce corps constitué.

Les éléments de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya ont saisi ces produits hallucinogènes en sus d’une quantité de 205,2 grammes de kif traité dans différents quartiers du chef-lieu de wilaya, dont Bouakeul, Kamouni, la station et le parc à fourrage, a précisé la même source, soulignant que 14 individus, âgés entre 23 et 33 ans, dont des repris de justice, ont été arrêtés dans le cadre de cette opération.

Par ailleurs, les services de sûreté de la daïra de Barika ont mis hors état de nuire un groupe de malfaiteurs, composé de 14 individus, âgés entre 25 et 35 ans, a ajouté la même source, notant que les prévenus, dont des repris de justice, sont impliqués dans des affaires de vol et de possession d’armes blanches.

La valeur des objets volés a été évaluée à environ 16 millions de dinars, a-t-on noté.

Les enquêtes de ces différentes opérations ont été menées en un laps de temps et les présumés coupables ont été traduits en justice, a-t-on indiqué.