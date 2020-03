Oran : Une application pour la géolocalisation des membres de la famille

Une nouvelle application mobile dédiée à la géolocalisation des membres de la famille a été mise au point à Oran, a-t-on appris du responsable de la jeune start-up créatrice de cette solution informatique. Le produit a pour objectif de «répondre au besoin des familles de connaître la position exacte d'un ou plusieurs de leurs membres, dont les enfants», a précisé à l'APS, Ali Maamri. «Family» est le nom de cette application qui sera bientôt disponible via le téléchargement internet, a-t-il indiqué, en signalant l'intégration de montres spécifiques pour la détection de ceux n'ayant pas la capacité d'utiliser le téléphone portable, à l'instar des tout petits enfants et des personnes à besoins spécifiques.

D'autres solutions informatiques sont en cours de développement au niveau de cette même start-up oranaise, dont l'application «Manasiky», réservée quant à elle au réseautage (géolocalisation et messagerie) des citoyens sur les lieux de pèlerinage (omra et hadj). Le responsable a également fait part d'une autre action initiée en collaboration avec les services de santé publique, pour la mise en place d'une base de données sur les foyers et déplacements du moustique tigre. Cette prochaine application, appelée «Mousticair», sera à l'usage des professionnels de la santé, dans la perspective d'améliorer la lutte contre la prolifération de cet insecte vecteur de maladies, a-t-on souligné.