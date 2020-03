Journée Internationale des droits des consommateurs : Coup d’envoi des festivités

La Journée internationale des droits des consommateurs, ayant pour thème «Le consommateur durable», a été célébrée hier à travers l'ensemble du pays, en vue de raffermir les droits des consommateurs et les renseigner sur les pratiques et mesures durables à entreprendre en faveur de la santé publique et de l'environnement. Dans une déclaration à l'APS, le membre du Bureau national de l'Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement (APOCE), Ahmed Zid, également enseignant universitaire, a expliqué que la notion du «consommateur durable» était apparue pour la première fois en 1992, lors de la conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED), connue sous le nom «Sommet Planète Terre», tenue à Rio De Janeiro (Brésil). Selon M. Zid, il est temps d'intégrer la notion de la durabilité dans la vie quotidienne du citoyen et l'adopter dans les différentes activités socioéconomiques et politiques. La consommation durable prend son sens, dès lors que la compétence est acquise pour améliorer le mode de consommation dans les domaines des transports, de la santé, de l'industrie et de l'éducation, elle est également liée à l'optimisation du pouvoir d'achat du consommateur afin de lui permettre de cadrer avec la transition. Ce mode de consommation exige l'adoption d'un nouveau mode de vie via de nouveaux mécanismes au diapason de l'heure actuelle, en évitant les pratiques de consommation trompeuses, et en passant par une mise au point des besoins et du pouvoir d'achat du consommateur, ainsi que des lois et des derniers développements en matière du comportement du consommateur. À ce propos, l'enseignant universitaire a plaidé pour l'actualisation et l'adaptation des textes réglementaires en matière de consommation aux nouveaux modes de vie et de consommation, mettant l'accent sur l'impératif de renforcer la sensibilisation environnementale et la promotion de la production durable qui prendrait en compte les besoins matériels, moraux et la santé du consommateur. Parmi les thèmes prévus lors de cette manifestation à laquelle prend part l'APOCE, figurent le transport durable, la gestion des déchets ménagers de manière durable et la santé durable, a précisé M. Zid, avec un intérêt particulier à sensibiliser le citoyen sur l'impératif d'adopter une bonne pratique d'achat. Le président de l'APOCE, Mustapha Zebdi, a, pour sa part, indiqué que des manifestations avaient été annulées suite à la décision des hautes autorités du pays de réduire les rassemblements en raison de la propagation du coronavirus. L'APOCE poursuivra la coordination avec les directions et les Chambres de commerce sur le territoire national et l'organisation des campagnes de sensibilisation à travers les réseaux sociaux et son site électronique, ainsi que ses activités de proximité. Les activités prévues pour cette journée seront organisées par les directions locales du commerce, en partenariat avec les Chambres de commerce et d'industrie. Des dépliants et des affiches en arabe et en français seront distribués à cet effet pour faire connaître les objectifs de cette journée.

Cet évènement sera lancé en collaboration avec les laboratoires de la répression des fraudes et les services relevant des différents départements ministériels concernés, à l'image des ministères de la Poste, de la Culture, de l'Éducation, de la Communication, de l'Environnement, de l’Enseignement supérieur, de l'Industrie et de la Santé. Prendront part également, à cette occasion, la Sûreté et la Gendarmerie nationales, la Protection civile, les Scouts musulmans, les associations de protection du consommateur, ainsi que les associations interprofessionnelles. À l'occasion, tous les portails électroniques de l'administration centrale, des directions régionales et locales du commerce, du Centre algérien de contrôle de qualité et d'emballage (CACQE), des Chambres de commerce et d'industrie, des associations des consommateurs et interprofessionnelles seront mis à la disposition des citoyens. Des SMS d'information seront envoyés aux consommateurs à cette occasion.