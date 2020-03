Personnes à besoins spécifiques : Exonération de taxes sur les opérations postales

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Mme Kaoutar Kirikou, et le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim Boumzar, ont animé, hier à Alger, une rencontre sur la prise en charge des personnes à besoins spécifiques.

Mme Kirikou a indiqué que, conformément aux orientations du président de la République et aux instructions du Premier ministre, le gouvernement a pris des mesures de soutien aux couches défavorisées et au profit des personnes à besoins spécifiques. Y figure une série d’exonération des opérations effectuées via les services postaux. «Quatre types d’exonération toucheront les catégories bénéficiant à 100% de l’allocation handicap», a-t-elle souligné.

Cette catégorie sera exonérée des taxes de retrait à partir des distributeurs automatiques et de celles inhérentes au suivi de l’ensemble des opérations bancaires par le biais, notamment des SMS. «Les deux départements ont arrêté des mesures permettant de faciliter l'utilisation des services postaux, conformément aux besoins de cette catégorie défavorisée et en application du principe de solidarité dont le gouvernement est garant», a-t-elle assuré. Un communiqué apportera plus de détails sur les bénéficiaires. Mme Kirikou a indiqué que d’autres services seront, incessamment, mis à la disposition de l’ensemble des couches défavorisées. De son côté, Brahim Boumzara a souligné que cette action s’inscrit dans le cadre des orientations du chef de l’État. «Nous avons collecté l’ensemble des doléances et un comité technique a été mis en place permettant de déterminer les moyens à même de mettre en œuvre ces mesures de simplification», a-t-il fait savoir. Il a soutenu que la coordination est permanente avec le secteur de la Solidarité nationale, en vue d’étudier les autres revendications.

Sami Kaidi